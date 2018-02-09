FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 168
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Ты Барабашкина загонять хочешь?
Он не захотел или отказался)
Спасибо!
Я предлагал мне временно повысить полномочия или сделать там, чтобы я мог удалять более старые сообщения,которые за 2016 год уже не удалить.
Он не захотел или отказался)
Спасибо!
что, Ауди не поперло???
халява закончилась, тока по запросу!
что, Ауди не поперло???
халява закончилась, тока по запросу!
Так я же говорю, вы в торговле как баран по зорям, идите землю копайте)
Маггггучий с Мовлатиком это канэшна вапще без моска, но и остальные недалеко убежали)))
Я то знаю какие сделки беру, а вы что то вообще туго соображаете)
Так я же говорю, вы в торговле как баран по зорям, идите землю копайте)
Маггггучий с Мовлатиком это канэшна вапще без моска, но и остальные недалеко убежали)))
Я то знаю какие сделки беру, а вы что то вообще туго соображаете)
пролетите Вы с продажей Ауди, как фанера...
колопут путоколу рознь ...
0.7753 - запомните цену!!!
пролетите Вы с продажей Ауди, как фанера...
колопут путоколу рознь ...
0.7753 - запомните цену!!!
Пролететь можно как с покупками, так и с продажами.
Такой спор не имеет смысла.
у каждого из присутствующих свои приколы
а болото только у Вас