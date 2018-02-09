FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 168

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pridurok:
Ты Барабашкина загонять хочешь? 
Я предлагал  мне временно повысить полномочия или сделать там, чтобы я  мог удалять более старые сообщения,которые за 2016 год уже не удалить.

Он не захотел или отказался)

Спасибо!
 
tuma_news:
Я предлагал  мне временно повысить полномочия или сделать там, чтобы я  мог удалять более старые сообщения,которые за 2016 год уже не удалить.

Он не захотел или отказался)

Спасибо!
Ты заодно ему там за меня словечко замолви)
 
Сына, а с чего ты вдруг фунта решил продавать? Приснилось чаво то?)
 

что, Ауди не поперло???

халява закончилась, тока по запросу!

 
Lesorub:

что, Ауди не поперло???

халява закончилась, тока по запросу!

Так я же говорю, вы в торговле как баран по зорям, идите землю копайте)

Маггггучий с Мовлатиком это канэшна вапще без моска, но и остальные недалеко убежали))) 

Я то знаю какие сделки беру, а вы что то вообще туго соображаете)

 

 
Если кто то надеется на значительный рост против бакса, то огорчу, коррекция, не более того.
 
pridurok:

Так я же говорю, вы в торговле как баран по зорям, идите землю копайте)

Маггггучий с Мовлатиком это канэшна вапще без моска, но и остальные недалеко убежали))) 

Я то знаю какие сделки беру, а вы что то вообще туго соображаете)

 

пролетите Вы с продажей Ауди, как фанера...

колопут путоколу рознь ...


0.7753 - запомните цену!!!

 
Lesorub:

пролетите Вы с продажей Ауди, как фанера...

колопут путоколу рознь ...


0.7753 - запомните цену!!!

Пролететь можно как с покупками, так и с продажами.

Такой спор не имеет смысла.

 
Через три часа покажу вам один прикол и сидите дальше в своем болоте, вернее по полю бегайте.
 

у каждого из присутствующих свои приколы

а болото только у Вас

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