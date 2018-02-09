FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 30
тут конкретных предпочтений нет, на чем именно прогнозы делать - хош на Ганнах, хош на товарном индексе
з.ы. так и я боюсь, потому подхожу к ним медленно и плавно вот сегодня вола на очереди... завтра - логнормальное распределение
вола - сокращение от волатильность. а за хвост дергать - быка если только
откройте книжку по опционному анализу. там усё есть.
о том и речь. есть более простые для понимания рисунки. вопрос - можно ли там чего углядеть? и если можно то как? я пока смотрю в книгу вижу фигу ))) всё гениально должно быть просто! главное - понимание сути
есть на синем "спецы", но они потому и в кавычках, как тут некоторые личности... что вроде чего то там знают но не говорят... одно знаю точно - волу и рисунки подобные они юзают...
в целом вроде не так уж все и сложно. опцион выше цены страйка в выигрыше. Волатильность на ближних страйках минимальна, на дальних высокая. Более дальние страйки естественно потому и более дешевые. К экспирации теоретически цена стремится к балансу дабы максимально всех прокинуть Но волатильность со временем изменяется. Цена тоже
к примеру не так давно спрашивал у Старого как правильно зашортить рубль так как думал, что тот рухнет и не знал когда именно. На тот момент цена 90 за доллар стоила дешево. Старый посоветовал купить колл на доллар-рубль на март месяц. Как видим цена пошла в обратку. Потому как на тот момент баланс был примерно на 60+. А рубалек так и не рухнул. Вот и думай - дадут ли ему исполниться к марту? какой сейчас баланс - не считал
Все отскок пошел - отыгрался дед на скрипке - бабка струны порвала...))
нефть разворачивают. рубль продан по самое небалуй! труба дело. вопрос только в сроках
78 потолок марта если память не изменяет. но на тот момент и 90 маячило. тут дело не в опционах на самом деле. все от спота зависит и от настроений. сегодня 78 завтра могут и 120 нарисовать - легко! а рубль уже укрепляется вопреки всему. не к добру все это 100%
пару раз на рубль ставил и пролетал - больше не связывваюсь...))