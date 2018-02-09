FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 580

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Rustam Galkeev:
Согласен реверс и наверх вместе с Толерантной валютой с 14:00 до 16:00 возможно просто ограничение роста так как опорная точка верха уже есть... . 
Ждём прорыва, а далее партии только на селл с защитным замком.
 
После обновления высот по фунтику буду рассматривать партии только на селл опорные точки есть и Толерантная валюта скорее всего упадёт ближе к Американским новостям хотя её мало мониторил.
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2017-09-20_125324.png  5 kb
 

Индекс фунта:


 
 

Volodia85:


Картинка есть. А где описание? Как понять, что изображено и что зрители должны были понять из этой картинки?
 
Volodia85:

Тут график более красивый, и прогноз имеется

https://www.youtube.com/watch?v=k9PyrwEmtao

 

Для вставки видео есть специально придуманная кнопка, можете ней пользоваться, она бесплатна:


 
Партию на бай заканчиваю,если только пипс. Начал новую партию на селл, пока по пипсую, далее по дистанции набор на селл.
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2017-09-20_204002.png  26 kb
 

И не много быстрых пипсов, как на бай так и на селл... .

Кстати модель не завершена осторожно может быть возврат не увлекайтесь проход ограничен пока. Всем удачи в торгах!

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1.3746 лимит, 1.3366 цель:


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