FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 580
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Согласен реверс и наверх вместе с Толерантной валютой с 14:00 до 16:00 возможно просто ограничение роста так как опорная точка верха уже есть... .
Индекс фунта:
Volodia85:
Тут график более красивый, и прогноз имеется
https://www.youtube.com/watch?v=k9PyrwEmtao
Для вставки видео есть специально придуманная кнопка, можете ней пользоваться, она бесплатна:
И не много быстрых пипсов, как на бай так и на селл... .
Кстати модель не завершена осторожно может быть возврат не увлекайтесь проход ограничен пока. Всем удачи в торгах!
1.3746 лимит, 1.3366 цель: