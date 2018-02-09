FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 179

Новый комментарий
 
Lesorub:

я про фунта вчера все написал: и вход и выход

покупать надо с моего ТР...

Фули ты там написал, онанизм, сцуко.

Вот отсюда еще фиг на 20 вниз.

 

 
На 1,0630 можно купить Евро,если не переиграют )

Спасибо! )
 
Lesorub:

хочется уж мне, чтоб сгоняли за последним бай долгом на 1.0815 и закончили эту канитель с коррекцией

основное движение по дневкам - SELL и ТР 1.0393...   

под 1,08 я имею ввиду 1,0780 ) или 1,08

Выше этого не прогнозирую.)

Спасибо! )
 
pridurok:

Фули ты там написал, онанизм, сцуко.

Вот отсюда еще фиг на 20 вниз.

 

ну не знаю, что там у Вас - онанизм или мастурбация, сами разбирайтесь...

137 п. с момента озвучки входа и профита...   

 
tuma_news:
На 1,0630 можно купить Евро,если не переиграют )

Спасибо! )
есть такой сигнал (с загоном), ТР 1.0668
 
Lesorub:

ну не знаю, что там у Вас - онанизм или мастурбация, сами разбирайтесь...

137 п. с момента озвучки входа и профита...   

Расскажи сколько было профита после покупки фунта прошлым летом, когда вы три дня тут никто не появлялись.

Бродил тут с Учителем и Мифом по пустому дурдому, ржать устали)))) 

 

А если сейчас фунт в обратную сторону полетит?

Скажем случайно вспомнит про 1.27.))) 

 
sterva:

А если сейчас фунт в обратную сторону полетит?

Скажем случайно вспомнит про 1.27.))) 

Так вот у вас все сейчас и через если, торговля не в гадании, а в ожидании хороших сделок

 

Ушел, бегайте. 

 
pridurok:

Так вот у вас все сейчас и через если, торговля не в гадании, а в ожидании хороших сделок

 

Ушел, бегайте. 

Вы сами говорили про подвешенный фунт, который на сегодня вне интереса.

Набор в позицию и.т.д.

Ладушки, время покажет. 

ВСЕХ С ПЯТНИЦЕЙ!!!! 

 
sterva:

А если сейчас фунт в обратную сторону полетит?

Скажем случайно вспомнит про 1.27.))) 

1.2558 долг, я купил и от  1.2358, 1.2344  Limit ...

но, дневной тренд вниз по палкам!!!

1...172173174175176177178179180181182183184185186...878
Новый комментарий