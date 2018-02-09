FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 179
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я про фунта вчера все написал: и вход и выход
покупать надо с моего ТР...
Фули ты там написал, онанизм, сцуко.
Вот отсюда еще фиг на 20 вниз.
Спасибо! )
хочется уж мне, чтоб сгоняли за последним бай долгом на 1.0815 и закончили эту канитель с коррекцией
основное движение по дневкам - SELL и ТР 1.0393...
Выше этого не прогнозирую.)
Спасибо! )
Фули ты там написал, онанизм, сцуко.
Вот отсюда еще фиг на 20 вниз.
ну не знаю, что там у Вас - онанизм или мастурбация, сами разбирайтесь...
137 п. с момента озвучки входа и профита...
На 1,0630 можно купить Евро,если не переиграют )
Спасибо! )
ну не знаю, что там у Вас - онанизм или мастурбация, сами разбирайтесь...
137 п. с момента озвучки входа и профита...
Расскажи сколько было профита после покупки фунта прошлым летом, когда вы три дня тут никто не появлялись.
Бродил тут с Учителем и Мифом по пустому дурдому, ржать устали))))
А если сейчас фунт в обратную сторону полетит?
Скажем случайно вспомнит про 1.27.)))
А если сейчас фунт в обратную сторону полетит?
Скажем случайно вспомнит про 1.27.)))
Так вот у вас все сейчас и через если, торговля не в гадании, а в ожидании хороших сделок
Ушел, бегайте.
Так вот у вас все сейчас и через если, торговля не в гадании, а в ожидании хороших сделок
Ушел, бегайте.
Вы сами говорили про подвешенный фунт, который на сегодня вне интереса.
Набор в позицию и.т.д.
Ладушки, время покажет.
ВСЕХ С ПЯТНИЦЕЙ!!!!
А если сейчас фунт в обратную сторону полетит?
Скажем случайно вспомнит про 1.27.)))
1.2558 долг, я купил и от 1.2358, 1.2344 Limit ...
но, дневной тренд вниз по палкам!!!