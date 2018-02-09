FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 781
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Как-то рискованно все время, вынесет же.
Так не на всю же котлету открываюсь) Вынесет, новую точку для входа буду искать.
ну чо там?
Да ему пофиг, фунта ободрал как липу
Давай прогноз.
Да ему пофиг, фунта ободрал как липу
Давай прогноз.
Да ему пофиг, фунта ободрал как липу
Давай прогноз.
Сегодня продаю.
Это не правильно (повторять не стоит), но это мой выбор.
Рассчитываю на данные по штатам сегодня.
Глобально пока получается вверх (1.202 и выше).
Тут уж дело каждого.)
Сегодня продаю.
Это не правильно (повторять не стоит), но это мой выбор.
Рассчитываю на данные по штатам сегодня.
Глобально пока получается вверх (1.202 и выше).
Тут уж дело каждого.)
Ольга, молодец!
Ольга, молодец!
Пока нет(. У меня 1.175 еще)
https://www.mql5.com/ru/forum/165464/page777#comment_6117532
япошка шпарит :)
1.2916 зашпарят Луня...
япошка шпарит :)
ага...
Ух ты выбило 1815 по еве, тока что заметил.
Ольга, жди своё, будет, даже выше.