FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 162
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Даже не представлял, что в песочнице и столько мудрых трейдеров! Все норовят друг другу песка в рот насыпать, глазки запорошить. Весело у вас господа.)
В среду так в обще не стоит продавать
Вопрос тогда.
Что не так в среду.
Понедельник- понятно.
Пятница- разумеется.)
Вопрос тогда.
Что не так в среду.
Понедельник- понятно.
Пятница- разумеется.)
К "гурам" ты не прилипуй
Всё равно получишь кю(й)
Среда в среду..рост скорее паттерн))
ты в воскресенье в субботу поторгуй
получаешь - видно кю(й)
ты в воскресенье в субботу поторгуй
получаешь - видно кю(й)
Север, привет)
Где пропадал?
куй один размер разный,расскажи по истории лучше)
как хистОри не трактуй
всё раво получишь кю(й)