FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 162

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Uladzimir Izerski:
Даже не представлял, что в песочнице и столько мудрых трейдеров! Все норовят друг другу песка в рот насыпать, глазки запорошить. Весело у вас господа.)
Были времена ветка в день 30 страниц делала и в этом песке терпеливым и трудолюбивым можно полезное нарыть.
 
Sergey Novokhatskiy:
В среду так в обще не стоит продавать

Вопрос тогда.

Что не так в среду.

Понедельник- понятно.

Пятница- разумеется.) 

 
Всем хай , есть мысли по рублю , куда пойдём на 56,25 или 58,60 ?
 
sterva:

Вопрос тогда.

Что не так в среду.

Понедельник- понятно.

Пятница- разумеется.) 

Среда в среду..рост скорее паттерн))
 
Uladzimir Izerski:

К "гурам" ты не прилипуй
Всё равно получишь кю(й)

 
Rysl67:
Среда в среду..рост скорее паттерн))

ты в воскресенье в субботу поторгуй

получаешь - видно кю(й)

 
ueff:

ты в воскресенье в субботу поторгуй

получаешь - видно кю(й)

куй один размер разный,расскажи по истории лучше)
 
 
pridurok:

Север, привет) 

Доброе утро Стренж.

Где пропадал?
 
Rysl67:
куй один размер разный,расскажи по истории лучше)

как хистОри не трактуй
всё раво получишь кю(й)

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