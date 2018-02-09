FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 598

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sterva:

Киви в работе, фунт уже выбило, по евре пока вниз (там 1.12 есть приберегу пока), чиф выбило.)

У нас есть искуссники, что входят пип в пип?

По Киви диапазон набора позы около 100 пунктов (к примеру)

Так не проще ли выделить необходимое количество лотов на сделку с общим стопом

и распределить их в диапазоне возможного разворота?


Зона набора позы по Ене:


 
sterva:

Фунт еще раз вверх пойду. Что думаете про обновление хая?

На хае есть долг, а смотреть цену нужно будет на конкретном уровне, она пока между небом и землей...

 
Lesorub:

На хае есть долг, а смотреть цену нужно будет на конкретном уровне, она пока между небом и землей...

Если от текущих мин экстремумов цена дойдёт до 1.3350 и за время хода не будет обвала от макс экстремумов на 80-100пп то позиции буду держать на бай, если будет обвал то появится первая ласточка на долго сроке, которая даст сигнал об изменении восходящего тренда или его окончательном переломе.
 

да - старые гуру куда то подевались ...

у новых гуру какой то новый сленг ...

а в прочем всё как всегда - вилами по воде ...

главное умный вид сделать ...

зато какие новые идеи появились - например торговля при помощи индикаторов - ваще улёт ...

а что, советники уже не в тренде? ... 

куда катится мир (а точнее его население)...

 
Lesorub:

Чифа можно продавать с 0.9785

Евру можно покупать с 1.1695

Киви тарится лимитами (картина выше)


где там гуру которые еврик покупали по 1,1695 - ждите лосей в гости...

да и с чифом так же .... 

вы там забыли про фунт написать ... туда тоже лоси для покупателей идут ... 

 

ща ещё японец сдастся, рванёт вверх и тогда точно лосей соберёте ...

ё123

 
elmucon:

где там гуру которые еврик покупали по 1,1695 - ждите лосей в гости...

да и с чифом так же .... 

вы там забыли про фунт написать ... туда тоже лоси для покупателей идут ... 

Что ж Вы так перевозбуждаетесь то???  


          

 

Луневый набор:        



 
Lesorub:

У нас есть искуссники, что входят пип в пип?

По Киви диапазон набора позы около 100 пунктов (к примеру)

Так не проще ли выделить необходимое количество лотов на сделку с общим стопом

и распределить их в диапазоне возможного разворота?


Зона набора позы по Ене:


Приветик господа ! )

есть)

У меня всегда прогнозы сбываются )

Спасибо!

 
Lesorub:

Что ж Вы так перевозбуждаетесь то???  


          


это всё что есть сказать по делу?

али я был вчера не прав?

или Вы все тут не хернёй занимаетесь, вводя в заблуждения и себя и таких как вы ... 

ловите лосей...

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