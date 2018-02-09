FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 598
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Киви в работе, фунт уже выбило, по евре пока вниз (там 1.12 есть приберегу пока), чиф выбило.)
У нас есть искуссники, что входят пип в пип?
По Киви диапазон набора позы около 100 пунктов (к примеру)
Так не проще ли выделить необходимое количество лотов на сделку с общим стопом
и распределить их в диапазоне возможного разворота?
Зона набора позы по Ене:
Фунт еще раз вверх пойду. Что думаете про обновление хая?
На хае есть долг, а смотреть цену нужно будет на конкретном уровне, она пока между небом и землей...
На хае есть долг, а смотреть цену нужно будет на конкретном уровне, она пока между небом и землей...
да - старые гуру куда то подевались ...
у новых гуру какой то новый сленг ...
а в прочем всё как всегда - вилами по воде ...
главное умный вид сделать ...
зато какие новые идеи появились - например торговля при помощи индикаторов - ваще улёт ...
а что, советники уже не в тренде? ...
куда катится мир (а точнее его население)...
Чифа можно продавать с 0.9785
Евру можно покупать с 1.1695
Киви тарится лимитами (картина выше)
где там гуру которые еврик покупали по 1,1695 - ждите лосей в гости...
да и с чифом так же ....
вы там забыли про фунт написать ... туда тоже лоси для покупателей идут ...
ща ещё японец сдастся, рванёт вверх и тогда точно лосей соберёте ...
где там гуру которые еврик покупали по 1,1695 - ждите лосей в гости...
да и с чифом так же ....
вы там забыли про фунт написать ... туда тоже лоси для покупателей идут ...
Что ж Вы так перевозбуждаетесь то???
Луневый набор:
У нас есть искуссники, что входят пип в пип?
По Киви диапазон набора позы около 100 пунктов (к примеру)
Так не проще ли выделить необходимое количество лотов на сделку с общим стопом
и распределить их в диапазоне возможного разворота?
Зона набора позы по Ене:
Приветик господа ! )
есть)
У меня всегда прогнозы сбываются )
Спасибо!
Что ж Вы так перевозбуждаетесь то???
это всё что есть сказать по делу?
али я был вчера не прав?
или Вы все тут не хернёй занимаетесь, вводя в заблуждения и себя и таких как вы ...
ловите лосей...