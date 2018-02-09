FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 229

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Lesorub:

снимут стопы 111.42, потом бай...


                                                      

Индекс трампки:


Картинку сделал живую нужно на неё кликнуть!

 
Lesorub:

          пойдет вниз до красненькой, потом, вероятно протащат

                           до нижних стопов, потом бай:

кликать не надо...      

Что Вы уважаемый дневной с минутным равняете? 


 
Lesorub:

снимут стопы 111.42, потом бай...


                                                 

сделай такой же для Евро )

спасибо)

 

по фунту ситуация:

на 1.2500 объем  покупок 1122 контракта, OI max покупок 2689

продаж только 622 контракта, OI продаж нет на страйке

стопы на хае 1.2568

откатит цена до 1.2500, там буду смотреть куда - или сразу вниз до ТР 1.2344 или через загон вверх и снос стопов на текущем хае...


пошли сразу, даже не интересно...

вот:


 

 

Доброе утро! Господа трейдеры!

 

 

Волновик ошибся! Бывает... 

 
Lesorub:
Дневки в селл. ТР 1.0390, ТР 1.0323...пока.


А если судить по Чифу, то и гораздо ниже:

D1 Чиф:



Не так всё просто... почти, ожидаю выхлоп вверх на несколько фиг, перед походом к паритету...

Подробности после подтверждения через 2-3 дня
 
Sergey Novokhatskiy:
Не так всё просто... почти, ожидаю выхлоп вверх на несколько фиг, перед походом к паритету...

Подробности после подтверждения через 2-3 дня

на сколько фиг не знаю, но за хаем 1.0828 стопы медведей текущего снижения и там долги от палок...

это уровень профита для баевой позы

ближайшие уровни внимания - 1.0679 (стопы предыдущего отката...) и 1.0494 (стопы коррекции среды прошлой недели)

в целом, селл позиция!!!

 
Убрали ссылку на ветку... Тяготит.)
 
sterva:
Убрали ссылку на ветку... Тяготит.)
На эту?
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