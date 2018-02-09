FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 229
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снимут стопы 111.42, потом бай...
Индекс трампки:
Картинку сделал живую нужно на неё кликнуть!
пойдет вниз до красненькой, потом, вероятно протащат
до нижних стопов, потом бай:
кликать не надо...
Что Вы уважаемый дневной с минутным равняете?
снимут стопы 111.42, потом бай...
сделай такой же для Евро )
спасибо)
по фунту ситуация:
на 1.2500 объем покупок 1122 контракта, OI max покупок 2689
продаж только 622 контракта, OI продаж нет на страйке
стопы на хае 1.2568
откатит цена до 1.2500, там буду смотреть куда - или сразу вниз до ТР 1.2344 или через загон вверх и снос стопов на текущем хае...
пошли сразу, даже не интересно...
вот:
Доброе утро! Господа трейдеры!
Волновик ошибся! Бывает...
Дневки в селл. ТР 1.0390, ТР 1.0323...пока.
А если судить по Чифу, то и гораздо ниже:
D1 Чиф:
Подробности после подтверждения через 2-3 дня
Не так всё просто... почти, ожидаю выхлоп вверх на несколько фиг, перед походом к паритету...
Подробности после подтверждения через 2-3 дня
на сколько фиг не знаю, но за хаем 1.0828 стопы медведей текущего снижения и там долги от палок...
это уровень профита для баевой позы
ближайшие уровни внимания - 1.0679 (стопы предыдущего отката...) и 1.0494 (стопы коррекции среды прошлой недели)
в целом, селл позиция!!!
Убрали ссылку на ветку... Тяготит.)