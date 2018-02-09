FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 98
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Хороший чистый график.)
ни при чём,не так выразился. )
эта линия ни о чем не говорит, она молчит...
и ночной фейк не прошел...
всем привет!!!
эта линия ни о чем не говорит, она молчит...
и ночной фейк не прошел...
всем привет!!!
Приветик ! Парни )
Илья, это про что ? )
У меня прогнозируется перелой пятницы ) А какой у тебя прогноз ?
да про демоЕвры полет вниз...
тоже мыслю на лету не ловишь???
У меня прогнозируется перелой пятницы ) А какой у тебя прогноз ?
У меня нечто такое 1,0698 /1,0677
На демо возможно был инсайд.
Спасибо!
посмотри М30 от пятницы, бай не отработан, ТР1.0800...
вот, нашел картинку:
https://www.mql5.com/ru/forum/165464/page94#comment_4058146
Возможно флет намечается в зоне зелёного прямоугольника. Паттерн правда вниз еще предполагает.
Говорит о возможном,из сотни вариантов,движении к сформированному уровню сопротивления и возможном отбитии от него или при пробитии оного,о возможном использовании этого уровня в качестве поддержки в будущем восходящем движении,повторюсь,из сотни вариантов.
В то же время,лично я не поддерживаю утверждения,что в истории нет денег и,соответственно,ничего нет. Флет или соприкосновения колен зиг-загов-это места происходивщих политико-экономических событий,той или иной важности,которые непременно влияют на будущее. Мне удобее считать исторические уровни-вехами,обладающими магнетизмом для цены,различной силы притяжения/отталкивания,т.е. типа круговорота воды в природе-ту воду,что мы пьём-мы уже пили. Но увы,увы,у наших ордеров дорожка одна,у цены сто.
Если говорить о графике на рисунке,то цена уже сформировала уровень(жёлтые кружки) и теперь имеет право о него слегка спотыкаться.
Говорит о возможном,из сотни вариантов,движении к сформированному уровню сопротивления и возможном отбитии от него или при пробитии оного,о возможном использовании этого уровня в качестве поддержки в будущем восходящем движении,повторюсь,из сотни вариантов.
В то же время,лично я не поддерживаю утверждения,что в истории нет денег и,соответственно,ничего нет. Флет или соприкосновения колен зиг-загов-это места происходивщих политико-экономических событий,той или иной важности,которые непременно влияют на будущее. Мне удобее считать исторические уровни-вехи,обладающие магнетизмом для цены,различной силы притяжения/отталкивания,т.е. типа круговорота воды в природе-ту воду,что мы пьём-мы уже пили. Но увы,увы,у наших ордеров дорожка одна,у цены сто.