FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 98

Новый комментарий
[Удален]  
tuma_news:

Хороший чистый график.)


А причем тут сопли?
[Удален]  
tuma_news:
ни при чём,не так выразился. )
Это я понял .Я о том что какое отношение эти "сопли " имеют отношение к графику .То есть вы просто перед подьемом ожидаете еше один спуск евры ,а фунту уже на ваш взгляд такого нет .И этот рисунок назвали поэтому соплей я так понимаю 
 
tuma_news:

эта линия ни о чем не говорит, она молчит...

и ночной фейк не прошел...


всем привет!!!


 
Lesorub:

эта линия ни о чем не говорит, она молчит...

и ночной фейк не прошел...


всем привет!!!


Привет 
 
tuma_news:



Приветик ! Парни )


Илья, это про что ? )


У меня прогнозируется перелой пятницы ) А какой у тебя  прогноз ?

да про демоЕвры полет вниз...

тоже мыслю на лету не ловишь???

 
tuma_news:





У меня прогнозируется перелой пятницы ) А какой у тебя  прогноз ?

прогноза нет, стою в бай, ТР1.0791 - снятие косоглазых стопов...
 
tuma_news:
У меня нечто такое 1,0698 /1,0677

На демо  возможно был  инсайд.

Спасибо!

посмотри М30 от пятницы, бай не отработан, ТР1.0800...

вот, нашел картинку:

https://www.mql5.com/ru/forum/165464/page94#comment_4058146

FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017
  • www.mql5.com
Правила ветки: в ветке жёсткая модерация. Ругань, оскорбления - под запретом...
 

Возможно флет намечается в зоне зелёного прямоугольника. Паттерн правда вниз еще предполагает.

 

 
tuma_news:

Говорит о возможном,из сотни вариантов,движении к сформированному уровню сопротивления и возможном отбитии от него или при пробитии оного,о возможном использовании этого уровня в качестве поддержки в будущем восходящем движении,повторюсь,из сотни вариантов. 

В то же время,лично я не поддерживаю утверждения,что в истории нет денег и,соответственно,ничего нет. Флет или соприкосновения колен зиг-загов-это места происходивщих политико-экономических событий,той или иной важности,которые непременно влияют на будущее. Мне удобее считать исторические уровни-вехами,обладающими магнетизмом для цены,различной силы притяжения/отталкивания,т.е. типа круговорота воды в природе-ту воду,что мы пьём-мы уже пили. Но увы,увы,у наших ордеров дорожка одна,у цены сто.

Если говорить о графике на рисунке,то цена уже сформировала уровень(жёлтые кружки) и теперь имеет право о него слегка спотыкаться. 

[Удален]  
Vadens:

Говорит о возможном,из сотни вариантов,движении к сформированному уровню сопротивления и возможном отбитии от него или при пробитии оного,о возможном использовании этого уровня в качестве поддержки в будущем восходящем движении,повторюсь,из сотни вариантов. 

В то же время,лично я не поддерживаю утверждения,что в истории нет денег и,соответственно,ничего нет. Флет или соприкосновения колен зиг-загов-это места происходивщих политико-экономических событий,той или иной важности,которые непременно влияют на будущее. Мне удобее считать исторические уровни-вехи,обладающие магнетизмом для цены,различной силы притяжения/отталкивания,т.е. типа круговорота воды в природе-ту воду,что мы пьём-мы уже пили. Но увы,увы,у наших ордеров дорожка одна,у цены сто.

Извините а зачем вся эта философия? Сон про сон про сона  сон ..С точки зрения простого обывателя все так и звучит ..
1...919293949596979899100101102103104105...878
Новый комментарий