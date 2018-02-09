FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 640
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Два дальних селл срезал и один бай долил.
Пост #6379
Жду обновления макс экстремума.
Два дальних селл срезал и один бай долил.
Пост #6379
Жду обновления макс экстремума.
вот по рыжику...
были макс и мин, цена забрала лимиты и чешет дальше
про это спрашивал:
ждать нового прохода?
вот по рыжику...
были макс и мин, цена забрала лимиты и чешет дальше
про это спрашивал:
ждать нового прохода?
Я где то в посте выше говорил про золото ну до ладно объясню.
При построении торговой модели в учёт идёт не только пипы, короткие, средние и долгие проходы, а комплекс где всегда начинаю рассматривать рынок по возрастающей и на понижение, перед этим на каждой из 4 ищется опорник (ласточка), если хотя бы две ласточки есть то можно идти по направлению и работать с таблицей по всем уровня, если нет то стоп возможно продолжение. Допустим попал на растяжку смотрю в каком диапазоне цен если по пипу то там макс дист защитных локов 20 если по короткой то 40 и т.д где каждый защитный лок аннулируется на последующем опорнике(ласточке), т.е их уже как мин 3(опорника), при совпадении на максе и появлении патеров на пип или в короткой, лок срезается пул переходит в накопление, если ещё дальше то опять по такой же схеме. Но на практике макс до 3х доходит и то всегда есть возможность закрыться в без убытке.
Пока писал пропустил макс ну ни чего ещё в пипе есть один проход хоть и сомнительный.
Всё норм зарезал.
Пост #6375 цена долго срока под ? Делаю остановку.
Буду рассматривать модели на селл позы. Два опорника есть, жду модели.
Закрытые позы на обнове макса экстремума.
Описка долго срок известен средне срок?( Пост #6375 цена долго срока под ? Делаю остановку.)
вот по рыжику...
были макс и мин, цена забрала лимиты и чешет дальше
про это спрашивал:
ждать нового прохода?
Пост #6374. У тебя вроде норм было всё в зелёной зоне. А теперь от текущего макс экстремума поиск долива фикс лот(0.5) и срез ближнего бай на уровне выше текущего экстремума как вариант(коэф 1/3, т.е бай и 3 села) , но это как я сработал бы если в растяжку попал. Просто не знаю по каким ценовым уровням ориентир у тебя и где предел на долго сроке (опорка) по золоту чтобы смоделировать ситуацию при растяжке 100-200п и т.п (худший прогноз как мин)исходя из депо.
А так что парится в + замке только рассчитать возможный вариант разворота и долится фикс лотом все равно в + будешь, если конечно заложить в расчёт дист между + замками.
Пост #6374. У тебя вроде норм было всё в зелёной зоне. А теперь от текущего макс экстремума поиск долива фикс лот(0.5) и срез ближнего бай на уровне выше текущего экстремума как вариант(коэф 1/3, т.е бай и 3 села) , но это как я сработал бы если в растяжку попал. Просто не знаю по каким ценовым уровням ориентир у тебя и где предел на долго сроке (опорка) по золоту чтобы смоделировать ситуацию при растяжке 100-200п и т.п (худший прогноз как мин)исходя из депо.
А так что парится в + замке только рассчитать возможный вариант разворота и долится фикс лотом все равно в + будешь, если конечно заложить в расчёт дист между + замками.
я вообще спрашивал о другом...
вот текущие экстремумы, черкните на снимке тактику входа (чаек там и галок не нужно...)
Пробегал мимо...
Господа, я отказался от последнего - от текущей цены. Она в торговле тоже не нужна.
Про историю говорил ранее - это вообще несущее зло, забудьте про неё навсегда.
Про будущую скажу честно (прогнозируемую типа )))) - цена пойдет туда, куда ей выгоднее, а не вам.
Текущая цена - это средняя между всеми рыночными ордерами на Forex в текущий момент, не ломайте голову попусту, предсказать невозможно.
Не поддавайтесь, считайте тока свои бабки и всё будет!!!
Пока не получиться работать без любой из 3-х цен про которые я написал (а других и нет) - не слезайте с демки на реал.
Ах да, руками биться с компьютером - бесполезно.
Удачи!
Купил так как цена мина ровна.
Попробую в + замок взять, край долью на обнове 1.3192