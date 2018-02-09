FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 640

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Два дальних селл срезал и один бай долил.

Пост


Жду обновления макс экстремума.

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2017-10-30_175336.png  17 kb
 
Rustam Galkeev:

Два дальних селл срезал и один бай долил.

Пост

Жду обновления макс экстремума.

вот по рыжику...

были макс и мин, цена забрала лимиты и чешет дальше

про это спрашивал:

ждать нового прохода?

 
Lesorub:

вот по рыжику...

были макс и мин, цена забрала лимиты и чешет дальше

про это спрашивал:

ждать нового прохода?

Я где то в посте выше говорил про золото ну до ладно объясню.

При построении торговой модели  в учёт идёт не только пипы, короткие, средние и долгие проходы, а комплекс где всегда начинаю рассматривать рынок по возрастающей и на понижение, перед этим на каждой из 4 ищется опорник (ласточка), если хотя бы две ласточки есть то можно идти по направлению и работать с таблицей по всем уровня, если нет то стоп возможно продолжение. Допустим попал на растяжку смотрю в каком диапазоне цен если по пипу то там макс дист защитных локов 20 если по короткой то 40 и т.д где каждый защитный лок аннулируется на последующем опорнике(ласточке), т.е их уже как мин 3(опорника), при совпадении на максе и появлении патеров на пип или в короткой, лок срезается пул переходит в накопление, если ещё дальше то опять по такой же схеме. Но на практике макс до 3х доходит и то всегда есть возможность закрыться в без убытке.

 

Пока писал пропустил макс ну ни чего ещё в пипе есть один проход хоть и сомнительный.


 

Всё норм зарезал.

Пост  цена долго срока под ? Делаю остановку.

Буду рассматривать модели на селл позы. Два опорника есть, жду модели.

Закрытые позы на обнове макса экстремума.

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2017-10-30_192741.png  17 kb
 

Описка долго срок известен средне срок?( Пост  цена долго срока под ? Делаю остановку.)

 
Lesorub:

вот по рыжику...

были макс и мин, цена забрала лимиты и чешет дальше

про это спрашивал:

ждать нового прохода?

Пост . У тебя вроде норм было всё в зелёной зоне. А теперь от текущего макс экстремума поиск долива фикс лот(0.5) и срез ближнего бай на уровне выше текущего экстремума как вариант(коэф 1/3, т.е бай и 3 села) , но это как я сработал бы если в растяжку попал. Просто не знаю по каким ценовым уровням ориентир у тебя и где предел на долго сроке (опорка) по золоту чтобы смоделировать ситуацию при растяжке 100-200п и т.п (худший прогноз как мин)исходя из депо.

А так что парится в + замке только рассчитать  возможный вариант разворота и долится фикс лотом все равно в + будешь, если конечно  заложить в расчёт дист между + замками. 

 
Rustam Galkeev:

Пост . У тебя вроде норм было всё в зелёной зоне. А теперь от текущего макс экстремума поиск долива фикс лот(0.5) и срез ближнего бай на уровне выше текущего экстремума как вариант(коэф 1/3, т.е бай и 3 села) , но это как я сработал бы если в растяжку попал. Просто не знаю по каким ценовым уровням ориентир у тебя и где предел на долго сроке (опорка) по золоту чтобы смоделировать ситуацию при растяжке 100-200п и т.п (худший прогноз как мин)исходя из депо.

А так что парится в + замке только рассчитать  возможный вариант разворота и долится фикс лотом все равно в + будешь, если конечно  заложить в расчёт дист между + замками. 

я вообще спрашивал о другом...

вот текущие экстремумы, черкните на снимке тактику входа (чаек там и галок не нужно...)


 

Пробегал мимо...

Господа, я отказался от последнего - от текущей цены. Она в торговле тоже не нужна.

Про историю говорил ранее - это вообще несущее зло, забудьте про неё навсегда.

Про будущую скажу честно (прогнозируемую типа )))) - цена пойдет туда, куда ей выгоднее, а не вам.

Текущая цена - это средняя между всеми рыночными ордерами на Forex в текущий момент, не ломайте голову попусту, предсказать невозможно.

Не поддавайтесь, считайте тока свои бабки и всё будет!!!

Пока не получиться работать без любой из 3-х цен про которые я написал (а других и нет) - не слезайте с демки на реал.

Ах да, руками биться с компьютером - бесполезно.


Удачи!

 

Купил так как цена мина ровна.

Попробую в + замок взять, край долью на обнове 1.3192

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