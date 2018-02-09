FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 258

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Привет, покупателям....!
 
Renat Akhtyamov:
Привет, покупателям....!

Да и продавцам не хворать :)
 
Server Muradasilov:

Да и продавцам не хворать :)
развязка будет завтра, я так понимаю.
 
Renat Akhtyamov:
развязка будет завтра, я так понимаю.

Ну да ,мож вечером постреляет - вся волотильность завтра
 

По данным Sky News, Мэй не будет немедленно подписывать документ о старте процедуры выхода Великобритании из ЕС. Предположительно, она сделает это в конце месяца

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То есть как я и говорил - 1 апреля это будет самый прикольный день. Прекрасный шанс заработать.

Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/politics/14/03/2017/58c71b839a79474482031951http://www.rbc.ru/politics/14/03/2017/58c71b839a79474482031951

Парламент Великобритании разрешил премьер-министру начать Brexit
Парламент Великобритании разрешил премьер-министру начать Brexit
  • www.rbc.ru
Палата лордов британского парламента проголосовала за право наделить премьер-министра страны Терезу Мэй правом начать процедуру выхода страны из Евросоюза
[Удален]  

Всем попутного свопа, у меня так:

 

http://smart-lab.ru/blog/386230.php

понравилась особо фраза: "‌Вряд ли трейдеры в Нью Йорке, смогут добраться до биржи.
Да и как и откуда Йелен будет повышать ставку, не из дома ведь своего по телефону".


Восточное побережье США готовится к Армагедону.
Восточное побережье США готовится к Армагедону.
  • smart-lab.ru
Северо-восточная часть США готовится к удару мощного шторма со снегопадами, который ожидается уже сегодня. В Нью-Йорке паника, надвигается сильнейший зимний шторм. Жители закупают воду, соль, продукты, а также лопаты, чтобы очищать от снега лестницы и подъезды. Почти 6 тыс. авиарейсов отменены, закрыты школы и даже Штаб-квартира ООН в...
 

Металл GOLD закрыл шорты от 1260 на 1199-1200.

Жду снова вверх.‌

 

Ну что, полетаем?

Какие прогнозы на вечер?

 
Lesorub:

Спать...

Горы висят

ставку подняли
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