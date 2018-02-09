FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 258
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Привет, покупателям....!
Да и продавцам не хворать :)
Да и продавцам не хворать :)
развязка будет завтра, я так понимаю.
Ну да ,мож вечером постреляет - вся волотильность завтра
По данным Sky News, Мэй не будет немедленно подписывать документ о старте процедуры выхода Великобритании из ЕС. Предположительно, она сделает это в конце месяца
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То есть как я и говорил - 1 апреля это будет самый прикольный день. Прекрасный шанс заработать.
Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/politics/14/03/2017/58c71b839a79474482031951http://www.rbc.ru/politics/14/03/2017/58c71b839a79474482031951
Всем попутного свопа, у меня так:
http://smart-lab.ru/blog/386230.php
понравилась особо фраза: "Вряд ли трейдеры в Нью Йорке, смогут добраться до биржи.
Да и как и откуда Йелен будет повышать ставку, не из дома ведь своего по телефону".
Металл GOLD закрыл шорты от 1260 на 1199-1200.
Жду снова вверх.
Ну что, полетаем?
Какие прогнозы на вечер?
Спать...
Горы висят