FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 656

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Oleg Tsarkov:

Так ведь это диагноз, болезнь, смысл жизни, 

мы все больны, но не желаем в этом признаться...

Придумываем какие то отмазки, питаем себя надеждами))

Не может чел вот так просто уйти. Разве что обстоятельства непреодолимой силы...

Точно!

Лично я сначала был очень зол на фору.

Но сегодня, тем более в пятницу, она мне показала на ошибки в алгоритме, на слабые места. Именно в эти места и мочит котир.

Ой спасибо ей, мама родная, я всё поправил!!!

Я просто счастлив.

Пятница - самый тяжелый день в торговле из всех, но в то же время самый поучительный.

Теперь проге никакой Брексит не страшен.

Как вывод - не торгуйте в пятницу, если прогу можно хоть как то слить!

Даже самый незначительный шанс слива будет принят котировщиком на вооружение, поверьте мне на слово.

 
Замечание к Вашему сигналу "Vasiliev":

К Вашему сигналу "Vasiliev" появилось сообщение от модератора, доступное для прочтения только Вам, как автору сигнала. Пожалуйста, прочтите его и ответьте при необходимости.

Прочитать сообщение можно по ссылке https://www.mql5.com/ru/signals/340395/edit#!tab=moderator

 
Vadens:

Полковник, скорее всего ты положил картинку, но она не вставилась?

Или это был пост про то что ты в отрубе?

 

Молчу.

 
Renat Akhtyamov:

Полковник, скорее всего ты положил картинку, но она не вставилась?

Или это был пост про то что ты в отрубе?


У него нет слов и он положил.

 
 
 

Еще меня привели в неописуемый восторг покупки золота местными знатоками от 1286....

 

А продажи USDCHF от 0.97 поразили наповал....

 
vadutr:

Еще меня привели в неописуемый восторг покупки золота местными знатоками от 1286....


vadutr:

А продажи USDCHF от 0.97 поразили наповал....


зависть никогда не приводила ни к чему хорошему

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