FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 656
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Так ведь это диагноз, болезнь, смысл жизни,
мы все больны, но не желаем в этом признаться...
Придумываем какие то отмазки, питаем себя надеждами))
Не может чел вот так просто уйти. Разве что обстоятельства непреодолимой силы...
Точно!
Лично я сначала был очень зол на фору.
Но сегодня, тем более в пятницу, она мне показала на ошибки в алгоритме, на слабые места. Именно в эти места и мочит котир.
Ой спасибо ей, мама родная, я всё поправил!!!
Я просто счастлив.
Пятница - самый тяжелый день в торговле из всех, но в то же время самый поучительный.
Теперь проге никакой Брексит не страшен.
Как вывод - не торгуйте в пятницу, если прогу можно хоть как то слить!
Даже самый незначительный шанс слива будет принят котировщиком на вооружение, поверьте мне на слово.
К Вашему сигналу "Vasiliev" появилось сообщение от модератора, доступное для прочтения только Вам, как автору сигнала. Пожалуйста, прочтите его и ответьте при необходимости.
Прочитать сообщение можно по ссылке https://www.mql5.com/ru/signals/340395/edit#!tab=moderator
Полковник, скорее всего ты положил картинку, но она не вставилась?
Или это был пост про то что ты в отрубе?
Молчу.
Полковник, скорее всего ты положил картинку, но она не вставилась?
Или это был пост про то что ты в отрубе?
У него нет слов и он положил.
Еще меня привели в неописуемый восторг покупки золота местными знатоками от 1286....
А продажи USDCHF от 0.97 поразили наповал....
Еще меня привели в неописуемый восторг покупки золота местными знатоками от 1286....
А продажи USDCHF от 0.97 поразили наповал....
зависть никогда не приводила ни к чему хорошему