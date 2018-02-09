FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 561
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Ответьте кто верификацию проходил? Почему такие жёсткие требования: паспорт скан- отказ (брокер норм ну да ладно); водительское удостоверение с вебки на ноуте сделал - отказ поля левого края за вебку чуток зашли.По логике на второй раз уж можно было определить по скану паспорта и правам что я есть я, а не левые портянки. По ходу с чемпионатом пролетаю. Не могу понять это только со мной такие приключения или я не один? По торгам партию на бай начал позже выложу... . Извиняйте что не по теме ветку засоряю своим вопросом удалите если хотите... .
просто с телефона щелкни и отправь ни где не преобразовывая..у меня так же было
Вход- красава... Браво!
Вход был хороший, но уже стою вверх.)
Кажется поскупились на ретест.)
Как и писал постом выше 1.2858-1.2867 партия на бай разгружаю потихоньку. Всем удачных профитов...!
просто с телефона щелкни и отправь ни где не преобразовывая..у меня так же было
всем привет! я новичок)
Привет! И зовут тебя естественно Ишим
нет спасибо) Начын.
Немного разгрузи депо буду мониторить опорные точки... .
Стальные булки 2 - Ещё больше стали