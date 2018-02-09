FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 561

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Rustam Galkeev:

Ответьте кто верификацию проходил? Почему такие жёсткие требования: паспорт скан- отказ (брокер норм ну да ладно); водительское удостоверение с вебки на ноуте сделал - отказ поля левого края за вебку чуток зашли.По логике на второй раз уж можно было определить по скану паспорта и правам что я есть я, а не левые портянки. По ходу с чемпионатом пролетаю. Не могу понять это только со мной такие приключения или я не один? По торгам партию на бай начал позже выложу... . Извиняйте что не по теме ветку засоряю своим вопросом удалите если хотите... .


просто с телефона щелкни и отправь ни где не преобразовывая..у меня так же было

 
praeiwis:

Вход- красава... Браво!


Вход был хороший, но уже стою вверх.)

Кажется поскупились на ретест.)

 

Как и писал постом выше 1.2858-1.2867 партия на бай разгружаю потихоньку. Всем удачных профитов...!

 
Viktor Korchagin:

просто с телефона щелкни и отправь ни где не преобразовывая..у меня так же было

Блин с вебки на ноуте водительские права в упор щёлкнул всё видно даже мою шишку(голова извиняйте)... . Как так не пойму что не так?
 
всем привет! я новичок)
 
Кстати идёт подготовка объёмов бай на прорыв осторожнее... . Важный пик 1.2882 есть опасения буду разгружать часть пула. Кстати забыл напомнить писал постами выше запуск таймера по открытым объёмам с 15:00 до 17:00 скорее всего коридор будет для размышления бай || сел партию открывать. Лично я на данный момент придерживаюсь больше бай чем селл хотя в коридоре Ст1 и Ст 2 точно укажет направление самое главное не прозевать импульс как в прошлую пятницу (растянул пул ордеров хорошо что долго срок Ст2 показывал возврат к району 1.2872 ну и здесь лоханулся со скрипкой вместо 26 000 взял только 6 000/с огромным объёмом на тике зависла/).
 
Nachyn:
всем привет! я новичок)
Привет! И зовут тебя естественно Ишим
 
Renat Akhtyamov:
Привет! И зовут тебя естественно Ишим

нет спасибо) Начын.

 


Немного разгрузи депо буду мониторить опорные точки... .
 

Стальные булки 2 - Ещё больше стали


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