FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 836

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Копейка рубль бережет. 

 

Клюющим и берегущим - пара EURJPY, дерзайте, самый сок...              

Да, и Зарик тестанул свой лой!!!    В добрый путь...

 
Lesorub:

Ну что, Еньку готовят к ставке?

Индекс:



Вроде менять ставку не собирались. Есть мнение, что ниже не будут пока делать.)

В обе стороны сбегаем.

 
sterva:

Вроде менять ставку не собирались. Есть мнение, что ниже не будут пока делать.)

В обе стороны сбегаем.


Через 10 минут President Trump Speaks (Президент Трамп говорит) Сбегаем!

 
sterva:

Вроде менять ставку не собирались. Есть мнение, что ниже не будут пока делать.)

В обе стороны сбегаем.

Все может быть...


 

CHFJPY - у кого свободное бабло, приумножайте!!!

EURCHF для кроссоводов через 41 п.

 
Speculator:

Через 10 минут President Trump Speaks (Президент Трамп говорит) Сбегаем!

Маня, ничо не попутал?

Не нашел в новостях такого...

 
Renat Akhtyamov:

Маня, ничо не попутал?

Не нашел в новостях такого...


А проехали. Оно шепотом шептало!

 
Speculator:


А проехали. Оно шепотом шептало!

Когда такая новость вышла в первый раз, вот тогда торкнуло будь здоров.

А в последнее время эта новсть не больно то волатит

Процентные ставки тока, остальное не очень...
 
Renat Akhtyamov:

Когда такая новость вышла в первый раз, вот тогда торкнуло будь здоров.

А в последнее время эта новсть не больно то волатит

Процентные ставки тока, остальное не очень...

А спать идти надо

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