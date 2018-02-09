FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 836
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Копейка рубль бережет.
Клюющим и берегущим - пара EURJPY, дерзайте, самый сок...
Да, и Зарик тестанул свой лой!!! В добрый путь...
Ну что, Еньку готовят к ставке?
Индекс:
Вроде менять ставку не собирались. Есть мнение, что ниже не будут пока делать.)
В обе стороны сбегаем.
Вроде менять ставку не собирались. Есть мнение, что ниже не будут пока делать.)
В обе стороны сбегаем.
Через 10 минут President Trump Speaks (Президент Трамп говорит) Сбегаем!
Вроде менять ставку не собирались. Есть мнение, что ниже не будут пока делать.)
В обе стороны сбегаем.
Все может быть...
CHFJPY - у кого свободное бабло, приумножайте!!!
EURCHF для кроссоводов через 41 п.
Через 10 минут President Trump Speaks (Президент Трамп говорит) Сбегаем!
Маня, ничо не попутал?
Не нашел в новостях такого...
Маня, ничо не попутал?
Не нашел в новостях такого...
А проехали. Оно шепотом шептало!
А проехали. Оно шепотом шептало!
Когда такая новость вышла в первый раз, вот тогда торкнуло будь здоров.
А в последнее время эта новсть не больно то волатитПроцентные ставки тока, остальное не очень...
Когда такая новость вышла в первый раз, вот тогда торкнуло будь здоров.
А в последнее время эта новсть не больно то волатитПроцентные ставки тока, остальное не очень...
А спать идти надо