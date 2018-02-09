FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 725
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Мне кажется сегодня должны пробить окончательно 1800 и закрепится выше
Похоже что это всё-таки правда, которая тянет бабосы у тех, кому их крайне жалко:
Я пользуюсь так: берем соотношение больше чем 60/40 и наооборот и в наглую прЁм в среднесрок против большого процента.Например, евро покупам
Т.е. евро/ауди покупаем?
Да,ну нах!
Т.е. евро/ауди покупаем?
Да,ну нах!
1035 пунктов лишние чтоли?
Ну давай, вспомним про этот пост как нибудь.
Да никто не мухлюет ничего в среднесрок
Терпение тебя сегодня подвело. Говорил же, подхватят твою отложку, чо ты переживаешь?
Тут вопрос не о среднесроке,а о затягивании нескольких пунктов перед отложкой.
Да при такой шпиле сомнительно.
1035 пунктов лишние чтоли?
Ну давай, вспомним про этот пост как нибудь.
Давай. Интересно.
Тут вопрос не о среднесроке,а о затягивании нескольких пунктов перед отложкой.
Да при такой шпиле сомнительно.
У меня вон из-за одного пункта уже целый день никак недошпилят ордер, но я всё равно подыгрывать не собираюсь
Всё равно когда-нибудь заберут, спред еще никому пока не мешал
)
У меня вон из-за одного пункта уже целый день никак недошпилят ордер, но я всё равно подыгрывать не собираюсь
Всё равно когда-нибудь заберут, спред еще никому пока не мешал
)
Ладненько. Ушёл. Пока.
Ладненько. Ушёл. Пока.
Так хочу до 26.11.17
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