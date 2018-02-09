FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 725

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Мне кажется сегодня должны пробить окончательно 1800 и закрепится выше

 
Renat Akhtyamov:

Похоже что это всё-таки правда, которая тянет бабосы у тех, кому их крайне жалко:

Я пользуюсь так: берем соотношение больше чем 60/40 и наооборот и в наглую прЁм в среднесрок против большого процента.

Например, евро покупам

Т.е. евро/ауди покупаем?

Да,ну нах! 


 
Vadens:

Т.е. евро/ауди покупаем?

Да,ну нах!

1035 пунктов лишние чтоли?

Ну давай, вспомним про этот пост как нибудь.

 
Renat Akhtyamov:

Да никто не мухлюет ничего в среднесрок

Терпение тебя сегодня подвело. Говорил же, подхватят твою отложку, чо ты переживаешь?


Тут вопрос не о среднесроке,а о затягивании нескольких пунктов перед отложкой. 

Да при такой шпиле сомнительно.

 
Renat Akhtyamov:

1035 пунктов лишние чтоли?

Ну давай, вспомним про этот пост как нибудь.


Давай. Интересно.

 
Vadens:

Тут вопрос не о среднесроке,а о затягивании нескольких пунктов перед отложкой. 

Да при такой шпиле сомнительно.

У меня вон из-за одного пункта уже целый день никак недошпилят ордер, но я всё равно подыгрывать не собираюсь

Всё равно когда-нибудь заберут, спред еще никому пока не мешал

)

 
Renat Akhtyamov:

У меня вон из-за одного пункта уже целый день никак недошпилят ордер, но я всё равно подыгрывать не собираюсь

Всё равно когда-нибудь заберут, спред еще никому пока не мешал

)


Ладненько. Ушёл. Пока.

 
Vadens:

Ладненько. Ушёл. Пока.

Пока!
 

Так хочу до  26.11.17

Так хочу к 26

 
Aleksandr Yakovlev:

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