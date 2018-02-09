FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 207
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
не, не катит...
катит так за 2001 год, август...
Ох и клоуны, йопт)
Мане начало доходить, что чавой то не так)))
Ох и клоуны, йопт)
Мане начало доходить, что чавой то не так)))
Ваденс, фунт оставил наших суперуспешных интрадейных трейдунов без трусов. Не знают куда бежать, как и за евро впрочем, главное по полю и "уровни" бестолковые нарисовать.
Одна часть мира(те которые при памяти) ждет там, вторая там, между ними дурачки бегают, ждут пока их разденут.
Одна часть мира(те которые при памяти) ждет там, вторая там, между ними дурачки бегают, ждут пока их разденут.