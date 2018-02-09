FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 207

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Alexander Pryimak:

не, не катит...

катит так за 2001 год, август...   

 

Ох и клоуны, йопт)

Мане начало доходить, что чавой то не так)))

 
pridurok:

Ох и клоуны, йопт)

Мане начало доходить, что чавой то не так)))

тренд задолбал...
 

Ваденс, фунт оставил наших суперуспешных интрадейных трейдунов без трусов. Не знают куда бежать, как и за евро впрочем, главное по полю и "уровни" бестолковые нарисовать.

 

 
Беда с колопутчиками...
 
 
Speculator:

Одна часть мира(те которые при памяти) ждет там, вторая там, между ними дурачки бегают, ждут пока их разденут.

 

 
pridurok:

Одна часть мира(те которые при памяти) ждет там, вторая там, между ними дурачки бегают, ждут пока их разденут.

 

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