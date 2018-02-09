FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 321

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Lesorub:
а про доллар кто Вам песню напел???

а шо ж он делает по твоему? 



 
Alekseu Fedotov:

Накинь хоть RSI на график. 
видно и без RSI что на хаях так и перед этим был там...Да господа вы правы - по всем фунто парам стопы сработали...
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Сергей Криушин:
видно и без RSI что на хаях так и перед этим был там...Да господа вы правы - по всем фунто парам стопы сработали...

стряхнули? перезаходи - будь настойчивее! 248 - предел
 
mmmoguschiy-new:

стряхнули? перезаходи - будь настойчивее 248 - предел

Могучий объясни, 248 эт че   
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Alekseu Fedotov:

Могучий объясни, 248 эт че   

уровень
 
mmmoguschiy-new:

стряхнули? перезаходи - будь настойчивее! 248 - предел
Да не вопрос, но вот Решетов ждет чего-то - думает...уважаю когда советник думает...хотя что он там может думать... железяка чертова...))
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Сергей Криушин:
Да не вопрос, но вот Решетов ждет чего-то - думает...уважаю когда советник думает...хотя что он там может думать... железяка чертова...))

на...али железяку  всё как обычно. А кто такой Решетов? чет фамилия знакомая
 
Alekseu Fedotov:

Могучий объясни, 248 эт че   
Это он от балды  - стебается... мог бы и больше попросить... мне не жалко...))))
 
Сергей Криушин:
Да не вопрос, но вот Решетов ждет чего-то - думает...уважаю когда советник думает...хотя что он там может думать... железяка чертова...))


Решетов пусть думает, а мы зарабатываем


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Сергей Криушин:
Это он от балды  - стебается... мог бы и больше попросить... мне не жалко...))))

единички лень писать и знаки препинания
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