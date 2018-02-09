FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 321
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а про доллар кто Вам песню напел???
а шо ж он делает по твоему?
Накинь хоть RSI на график.
видно и без RSI что на хаях так и перед этим был там...Да господа вы правы - по всем фунто парам стопы сработали...
стряхнули? перезаходи - будь настойчивее! 248 - предел
стряхнули? перезаходи - будь настойчивее 248 - предел
Могучий объясни, 248 эт че
Могучий объясни, 248 эт че
уровень
стряхнули? перезаходи - будь настойчивее! 248 - предел
Да не вопрос, но вот Решетов ждет чего-то - думает...уважаю когда советник думает...хотя что он там может думать... железяка чертова...))
на...али железяку всё как обычно. А кто такой Решетов? чет фамилия знакомая
Могучий объясни, 248 эт че
Да не вопрос, но вот Решетов ждет чего-то - думает...уважаю когда советник думает...хотя что он там может думать... железяка чертова...))
Решетов пусть думает, а мы зарабатываем
Это он от балды - стебается... мог бы и больше попросить... мне не жалко...))))
единички лень писать и знаки препинания