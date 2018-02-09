FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 550

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Lesorub:

смотря, что хотите заработать...

или три года профит ждать или до 4 дней удерживать сделку и в магаз за хлебушком

разные депо у людей и разные хотелки   

так что не о чем разговор!

Илья, у меня разные сделки... они рассортированы по факту: одни на хлебушек, одни на расходы повседневные, другие на долгосрочные инвестиции. Депо создаёшь ты сам, можно и с малого начинать, главное грамотно распоряжаться им.

Ладно удачи.

 
Renat Akhtyamov:
Илья, все мы прийдем к одному решению, рано или поздно.

вы приходите пока, а я продаю Евро до 1.1772 ...

 
Lesorub:

вы приходите пока, а я продаю Евро до 1.1772 ...

А я то думаю - кто же евру драконит не по детски?
 
Renat Akhtyamov:
А я то думаю - кто же евру драконит не по детски?

Затягивают в ловушку ))

Рететст должен быть по любому https://www.mql5.com/ru/charts/7545436/eurusd-d1-alpari-international-limited
График EURUSD, D1, 2017.08.29 08:13 UTC, Alpari International Limited, MetaTrader 4, Real
График EURUSD, D1, 2017.08.29 08:13 UTC, Alpari International Limited, MetaTrader 4, Real
  • www.mql5.com
Символ: EURUSD. Период графика: D1. Брокер: Alpari International Limited. Торговая платформа: MetaTrader 4. Режим торговли: Real. Дата: 2017.08.29 08:13 UTC.
 
Renat Akhtyamov:
А я то думаю - кто же евру драконит не по детски?

Евродрок:


 
Lesorub:

Евродрок:

кстати, своп ни разу не поменялся, уже пол года, ни по одному мажору...

отрицательный (или меньший из 2-х) - вроде как сигнал, среднесрок, меньше среднесрока - запутает только

 
Renat Akhtyamov:

кстати, своп ни разу не поменялся, уже пол года, ни по одному мажору...

отрицательный - вроде как сигнал, среднесрок

да пох...

по Луню ретест поддержки - вход 1.2442, ТР 1.2559, стоп по усмотрению...

 
Lesorub:

да пох...

по Луню ретест поддержки - вход 1.2442, ТР 1.2559, стоп по усмотрению...

согласен на все 100%
 
Renat Akhtyamov:
согласен на все 100%

тож самое по Чифу, покупки до среды - четверга с ТР 0.9667


 
Lesorub:

тож самое по Чифу, покупки до среды - четверга с ТР 0.9667

разве что отскок поймать, когда уровень поддержки сформируется, не раньше
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