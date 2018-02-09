FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 550
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смотря, что хотите заработать...
или три года профит ждать или до 4 дней удерживать сделку и в магаз за хлебушком
разные депо у людей и разные хотелки
так что не о чем разговор!
Илья, у меня разные сделки... они рассортированы по факту: одни на хлебушек, одни на расходы повседневные, другие на долгосрочные инвестиции. Депо создаёшь ты сам, можно и с малого начинать, главное грамотно распоряжаться им.
Ладно удачи.
Илья, все мы прийдем к одному решению, рано или поздно.
вы приходите пока, а я продаю Евро до 1.1772 ...
вы приходите пока, а я продаю Евро до 1.1772 ...
А я то думаю - кто же евру драконит не по детски?
Затягивают в ловушку ))Рететст должен быть по любому https://www.mql5.com/ru/charts/7545436/eurusd-d1-alpari-international-limited
А я то думаю - кто же евру драконит не по детски?
Евродрок:
Евродрок:
кстати, своп ни разу не поменялся, уже пол года, ни по одному мажору...
отрицательный (или меньший из 2-х) - вроде как сигнал, среднесрок, меньше среднесрока - запутает только
кстати, своп ни разу не поменялся, уже пол года, ни по одному мажору...
отрицательный - вроде как сигнал, среднесрок
да пох...
по Луню ретест поддержки - вход 1.2442, ТР 1.2559, стоп по усмотрению...
да пох...
по Луню ретест поддержки - вход 1.2442, ТР 1.2559, стоп по усмотрению...
согласен на все 100%
тож самое по Чифу, покупки до среды - четверга с ТР 0.9667
тож самое по Чифу, покупки до среды - четверга с ТР 0.9667