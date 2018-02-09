FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 782
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Ух ты выбило 1815 по еве, тока что заметил.
Ольга, жди своё, будет, даже выше.
Работает четко только одно правило в последнее время.
Как собираюсь переворачивать, так меняется направление.)
Присмотритесь к золоту. Я купил его с небольшим стопом. Надеюсь будет обратное движение .
Присмотритесь к золоту. Я купил его с небольшим стопом. Надеюсь будет обратное движение .
Тут теперь на 1263 или 1299 ловить надо.
Остальное - вилы по воде...
А основной сигнал на золоте - Sell !!!
TP 1263.24
сейчас амеры бежевую книгу выложат...
сейчас амеры бежевую книгу выложат...
Вышел с йены за минуты - стрёмно держать
Тут теперь на 1263 или 1299 ловить надо.
Остальное - вилы по воде...
А основной сигнал на золоте - Sell !!!
TP 1263.24
Даже представить не могу, откуда сигнал на продажу. У меня в бай.
Да к тому же золото практически всегда к Новому году дорожает или сразу после НГ.
Даже представить не могу, откуда сигнал на продажу. У меня в бай.
Да к тому же золото практически всегда к Новому году дорожает или сразу после НГ.
Вы смотрите пару на сейчас, я же пишу про общее направление торговли золотом в рамках паттерна ...
Завтра должен летать канадец, и предположительно должен падать.
Кто что думает?
Завтра должен летать канадец, и предположительно должен падать.
Кто что думает?
+/- 70-140 пунктов
флет
Ух ты выбило 1815 по еве, тока что заметил.
Ольга, жди своё, будет, даже выше.
Потому и выбило,что ты туда стоп,а место там ещё лимиту.
В нашем возрасте осторожнее надо быть-чихнёшь протез выскочит,пукнешь резьбу сорвёт.