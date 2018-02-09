FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 782

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Renat Akhtyamov:

Ух ты выбило 1815 по еве, тока что заметил.

Ольга, жди своё, будет, даже выше.


Работает четко только одно правило в последнее время.

 Как собираюсь переворачивать, так меняется направление.)

 

Присмотритесь к золоту. Я купил его с небольшим стопом. Надеюсь будет обратное движение .

 
Aleksandr Yakovlev:

Присмотритесь к золоту. Я купил его с небольшим стопом. Надеюсь будет обратное движение .

Тут теперь на 1263 или 1299 ловить надо.

Остальное - вилы по воде...

А основной сигнал на золоте - Sell !!!

                                               TP 1263.24

 

сейчас амеры бежевую книгу выложат...

 
Oleg Tsarkov:

сейчас амеры бежевую книгу выложат...

Вышел с йены за минуты - стрёмно держать

 
Lesorub:

Тут теперь на 1263 или 1299 ловить надо.

Остальное - вилы по воде...

А основной сигнал на золоте - Sell !!!

                                               TP 1263.24


Даже представить не могу, откуда сигнал на продажу. У меня в бай.

Да к тому же золото практически всегда к Новому году дорожает или сразу после НГ.

 
Aleksandr Yakovlev:

Даже представить не могу, откуда сигнал на продажу. У меня в бай.

Да к тому же золото практически всегда к Новому году дорожает или сразу после НГ.

Вы смотрите пару на сейчас, я же пишу про общее направление торговли золотом в рамках паттерна ...


 

Завтра должен летать канадец, и предположительно должен падать.

Кто что думает?

 
Vitaly Muzichenko:

Завтра должен летать канадец, и предположительно должен падать.

Кто что думает?

+/- 70-140 пунктов

флет

 
Renat Akhtyamov:

Ух ты выбило 1815 по еве, тока что заметил.

Ольга, жди своё, будет, даже выше.


Потому и выбило,что ты туда стоп,а место там ещё лимиту. 

В нашем возрасте осторожнее надо быть-чихнёшь протез выскочит,пукнешь резьбу сорвёт.

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