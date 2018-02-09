FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 546

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sterva:

Прошлые крыты?

Еньку выбило, буду ниже ждать вход.)

Buy limit 108.59, ТР 109.83   ...

 
Lesorub:

Buy limit 108.59, ТР 109.83   ...


Конечно расчитывала немного ниже, но думаю с отложкой войду.

По евре интрадей только в бай пока.)

 
sterva:

Конечно расчитывала немного ниже, но думаю с отложкой войду.

По евре интрадей только в бай пока.)

Почему же? Интересно узнать.


у меня только селл с ТР 1.1739 до конца недели...

Sell limit 1.1975 - ближайший вход

 
Vitaly Muzichenko:

Ну с горизонтальными всё понятно, а что показывают вертикальные линии, и цифры на них, по какому принципу построены?

Горизонтальные понятно - сопротивление, поддержка строится пока у меня по 7 условиям. Нумерация начинается с начала котировок.

Вертикальные - точка( свеча), в которой образовалась горизонтальная линия. Номер равен номеру горизонта.

И вот здесь интуиция моя мне подсказывает, что то есть... интересная идея для программирования(расчёта) котировок. Но пока мысль витает, но не созрела.

 
tuma_news:

сильно  не гони и ставь в б/у если можно.

При каждом ходе вверх бычки уже кончают.

Может нежданно прийти рояль, а  с ним и разворот.

Спасибо.


Тума ты же сам опц использовал там 1.202 или не по ним уже?

 
Lesorub:

Почему же? Интересно узнать.


у меня только селл с ТР 1.1739 до конца недели...

Sell limit 1.1975 - ближайший вход

 ТР 1.1739 думаю будет даже в самом плохом случае.

Честно говоря сама недавно промахнулась по евре (крыть с убытком пришлось).

Теперь вот с осторожностью и за некоторыми профи смотрю (они пока пишут,что баи не крыли)

 
sterva:

 ТР 1.1739 думаю будет даже в самом плохом случае.


вот все долги с дневок:


 
tuma_news:

Я предположил, что  нужно  чтобы цифры горизонталек совпали с вертикальными.

Пример:

Горизонталька 17.

Ждать вертикальку 17.

И так далее.

Нет, но при моём построении я понял созревает интересный алгоритм расчёта.

Ладно ушёл мысль дорабатывать новую...

 

Прогнозная цель 0.9230(и ниже) по USDCHF в ближайший месяц-полтора, может и раньше... а евро сам понимаешь выше...

 



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