FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 546
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Прошлые крыты?
Еньку выбило, буду ниже ждать вход.)
Buy limit 108.59, ТР 109.83 ...
Buy limit 108.59, ТР 109.83 ...
Конечно расчитывала немного ниже, но думаю с отложкой войду.
По евре интрадей только в бай пока.)
Конечно расчитывала немного ниже, но думаю с отложкой войду.
По евре интрадей только в бай пока.)
Почему же? Интересно узнать.
у меня только селл с ТР 1.1739 до конца недели...
Sell limit 1.1975 - ближайший вход
Ну с горизонтальными всё понятно, а что показывают вертикальные линии, и цифры на них, по какому принципу построены?
Горизонтальные понятно - сопротивление, поддержка строится пока у меня по 7 условиям. Нумерация начинается с начала котировок.
Вертикальные - точка( свеча), в которой образовалась горизонтальная линия. Номер равен номеру горизонта.
И вот здесь интуиция моя мне подсказывает, что то есть... интересная идея для программирования(расчёта) котировок. Но пока мысль витает, но не созрела.
сильно не гони и ставь в б/у если можно.
При каждом ходе вверх бычки уже кончают.
Может нежданно прийти рояль, а с ним и разворот.
Спасибо.
Тума ты же сам опц использовал там 1.202 или не по ним уже?
Почему же? Интересно узнать.
у меня только селл с ТР 1.1739 до конца недели...
Sell limit 1.1975 - ближайший вход
ТР 1.1739 думаю будет даже в самом плохом случае.
Честно говоря сама недавно промахнулась по евре (крыть с убытком пришлось).
Теперь вот с осторожностью и за некоторыми профи смотрю (они пока пишут,что баи не крыли)
ТР 1.1739 думаю будет даже в самом плохом случае.
вот все долги с дневок:
Я предположил, что нужно чтобы цифры горизонталек совпали с вертикальными.
Пример:
Горизонталька 17.
Ждать вертикальку 17.
И так далее.
Нет, но при моём построении я понял созревает интересный алгоритм расчёта.
Ладно ушёл мысль дорабатывать новую...
Прогнозная цель 0.9230(и ниже) по USDCHF в ближайший месяц-полтора, может и раньше... а евро сам понимаешь выше...