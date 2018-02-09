FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 632
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Евро дневка просто кричит "продай меня" (ИМХО разводит). Интрадей в покупку буду брать выше 1.18(пока не смотрела)
ага...
Кто на анализе спроса и предложения на евре отсюда открылся в шорт? Покажите скрин.
Упрощаю вопрос,кто вообще отсюда открылся в шорт. Покажите скрин пожст.
По фигуре D1))).
Про какую фигуру речь.
Про какую фигуру речь.
Голова-плечи.) Все просто.
Про какую фигуру речь.
Вот на фунте пример.
На селл наоборот макс вершины
Голова-плечи.) Все просто.
А ну да, понятно. Хотя она не полноценная, нисходящие вершины, если смотреть на ч4. На дэйли, да. Но, упустили прибыль, не разберая в интрадей рынок. Как и говорил выше, как минимум 150 пунктов.
Вот на фунте пример.
На селл наоборот макс вершины
Вы на демке? Отработанная фигура фигура ведь. Я что-то не понимаю?
Вы на демке? Отработанная фигура фигура ведь. Я что-то не понимаю?
Только реал, на демо ж..у протирать у монитора не тот возраст.
Отработанная фигура фигура ведь/ пост #6305 пока на долго сроке идёт формирование мин экстремума.
Напишите, у кого открыты сделки еще? Если да, то какя прибыль сейчас по евро к примеру?