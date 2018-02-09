FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 632

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sterva:

Евро дневка просто кричит "продай меня" (ИМХО разводит). Интрадей в покупку буду брать выше 1.18(пока не смотрела)

ага...


 
Vadens:

Кто на анализе спроса и предложения на евре отсюда открылся в шорт? Покажите скрин.

Упрощаю вопрос,кто вообще отсюда открылся в шорт. Покажите скрин пожст.


Yasexcf
 
Nerios:
Если не демо то РЕСПЕКТ!!!
 
sterva:

По фигуре D1))).


Про какую фигуру речь.

 
DarkAntonio:

Про какую фигуру речь.


Голова-плечи.) Все просто.

 
DarkAntonio:

Про какую фигуру речь.

Вот на фунте пример.

На селл наоборот макс вершины

 
sterva:

Голова-плечи.) Все просто.


А ну да, понятно. Хотя она не полноценная, нисходящие вершины, если смотреть на ч4. На дэйли, да. Но, упустили прибыль, не разберая в интрадей рынок. Как и говорил выше, как минимум 150 пунктов.

 
Rustam Galkeev:

Вот на фунте пример.

На селл наоборот макс вершины


Вы на демке? Отработанная фигура фигура ведь. Я что-то не понимаю?

 
sterva:

Вы на демке? Отработанная фигура фигура ведь. Я что-то не понимаю?

Только реал, на демо  ж..у протирать у монитора  не тот возраст.

Отработанная фигура фигура ведь/ пост  пока на долго сроке  идёт формирование мин экстремума.

 

Напишите, у кого открыты сделки еще? Если да, то какя прибыль сейчас по евро к примеру?

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