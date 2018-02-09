FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 143

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pridurok:

И евро

 

Гляжу,Игроки от Йеллен не ждут особых вбросов.

 

 
Vadens:
Ну и нормально. Пусть в диапазоне,пока я не уйду.  
Аудю пасу, продажи по нему исчезли, продавать будем выше, завтра будет видно, сделки в четверг-пятницу.
 
pridurok:
Аудю пасу, продажи по нему исчезли, продавать будем выше, завтра будет видно, сделки в четверг-пятницу.
Продавать не могу-своп большой. Вообще,аудюха обидела меня недавно,я на неё злой.
 
Vadens:

Гляжу,Игроки от Йеллен не ждут особых вбросов.

 

Это надо смотреть так)

 

ввп Германии 5 лет

Просто события в календаре смотреть смысла нет) 

 

 
Vadens:
Продавать не могу-своп большой. Вообще,аудюха обидела меня недавно,я на неё злой.
Да и пох тот своп, прибыль то намного больше)
 
pridurok:
Да и пох тот своп, прибыль то намного больше)
Боюсь что-нибудь не учесть,ума оособо не много. Как-то краткосрок перерос в среднесрок и своп перекрыл доход и маржа на пределе. Выводы сделал конечно.
 
Vadens:
Боюсь что-нибудь не учесть,ума оособо не много. Как-то краткосрок перерос в среднесрок и своп перекрыл доход и маржа на пределе. Выводы сделал конечно.

Не прибедняйся)

Шо там учитывать, отроки покупают у маркетов аж фуфайка заворачивается, те и рады)

Остается подобрать момент когда на продажах кроме маркетов не будет никого, это дня два-три еще. И влупить по полной)

 

 
pridurok:

Это надо смотреть так)

 

ввп Германии 5 лет

Просто события в календаре смотреть смысла нет) 

 

На практике вижу,что движуха,за редкими исключениями,к фомкам привязана. В принципе,мне этого достаточно. Бывает,какой центовик солью,как не так давно на ауди....а кто не сливал из торгующих?
 
pridurok:

Не прибедняйся)

Шо там учитывать, отроки покупают у маркетов аж фуфайка заворачивается, те и рады)

Остается подобрать момент когда на продажах кроме маркетов не будет никого, это дня два-три еще. И влупить по полной)

 

Посмотрим. Из фунтов вылезу.
[Удален]  
Vadens:
Посмотрим. Из фунтов вылезу.
Вы по фунту поняли чтото из рисунка?
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