FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 143
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И евро
Гляжу,Игроки от Йеллен не ждут особых вбросов.
Ну и нормально. Пусть в диапазоне,пока я не уйду.
Аудю пасу, продажи по нему исчезли, продавать будем выше, завтра будет видно, сделки в четверг-пятницу.
Гляжу,Игроки от Йеллен не ждут особых вбросов.
Это надо смотреть так)
ввп Германии 5 лет
Просто события в календаре смотреть смысла нет)
Продавать не могу-своп большой. Вообще,аудюха обидела меня недавно,я на неё злой.
Да и пох тот своп, прибыль то намного больше)
Боюсь что-нибудь не учесть,ума оособо не много. Как-то краткосрок перерос в среднесрок и своп перекрыл доход и маржа на пределе. Выводы сделал конечно.
Не прибедняйся)
Шо там учитывать, отроки покупают у маркетов аж фуфайка заворачивается, те и рады)
Остается подобрать момент когда на продажах кроме маркетов не будет никого, это дня два-три еще. И влупить по полной)
Это надо смотреть так)
ввп Германии 5 лет
Просто события в календаре смотреть смысла нет)
Не прибедняйся)
Шо там учитывать, отроки покупают у маркетов аж фуфайка заворачивается, те и рады)
Остается подобрать момент когда на продажах кроме маркетов не будет никого, это дня два-три еще. И влупить по полной)
Посмотрим. Из фунтов вылезу.