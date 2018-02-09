FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 395
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это все на Sell? ну уж нет...
Это хороший такой откат, дающий возможность по дешевке купить
По ТА - "Да!", согласен, откат внутри канала.
По системе Ильи и по моей - "Нет!", разворот.
Время покажет...
Привет!
Должен был сшить?
луневое продолжение:
https://www.mql5.com/ru/forum/165464/page376
а не хватит ли ему уже вверх идти? слишком долго идет вверх)
то есть? ставите, что пойдет вверх?
а не хватит ли ему уже вверх идти? слишком долго идет вверх)
то есть? ставите, что пойдет вверх?
а не хватит ли ему уже вверх идти? слишком долго идет вверх)
ну я не разбираюсь в ваших картинках. только стрелку увидел, что вверх))
и вверх и вниз, не боись...
а стрелка - это направление положительного свопа для баев
Как это ЗигЗаг скоростной? Про это где пишут?
у вас выше есть картинки.. конечно я не знаю, это руками строите линии по типу ZZ или сам ZZ это делает, но принцип такой же!
скоростной ЗигЗаг (ZZ) или разность скоростей - это разность настроек самого индикатора или чувствительность онного.
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Евро -только продажи!
Фунт - так же!
Евро/Кад - продажи с целью примерно 500 базисных!
возможный вход по КИВИ:
возможный вход по КИВИ:
у вас выше есть картинки.. конечно я не знаю, это руками строите линии по типу ZZ или сам ZZ это делает, но принцип такой же!
скоростной ЗигЗаг (ZZ) или разность скоростей - это разность настроек самого индикатора или чувствительность онного.
Евро -только продажи!
Фунт - так же!
Евро/Кад - продажи с целью примерно 500 базисных!
У меня ЗигЗаг это вовсе не ЗигЗиг, это индикатор, который соединяет Фракталы с различным порядком....
А какие у вас настройки ЗигЗага, что они могут показывать?
Почему Евро и Английский фунт только продажа?