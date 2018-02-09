FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 395

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Sergey Lazarenko:


это все на Sell? ну уж нет...

Это хороший такой откат, дающий возможность по дешевке купить

По ТА - "Да!", согласен, откат внутри канала.

По системе Ильи и по моей - "Нет!", разворот.

Время покажет...

 
Sergey Novokhatskiy:

Привет!

Должен был сшить?

про аватарку...
 
Lesorub:

луневое продолжение:

https://www.mql5.com/ru/forum/165464/page376


то есть? ставите, что пойдет вверх?
а не хватит ли ему уже вверх идти? слишком долго идет вверх)

 
danminin:
то есть? ставите, что пойдет вверх?
а не хватит ли ему уже вверх идти? слишком долго идет вверх)

 
Lesorub:
то есть? ставите, что пойдет вверх?
а не хватит ли ему уже вверх идти? слишком долго идет вверх)


ну я не разбираюсь в ваших картинках. только стрелку увидел, что вверх))
 
danminin:
ну я не разбираюсь в ваших картинках. только стрелку увидел, что вверх))

и вверх и вниз, не боись...


а стрелка - это направление положительного свопа для баев

 
Sergey Lazarenko:
Как это ЗигЗаг скоростной? Про это где пишут?

у вас выше есть картинки.. конечно я не знаю, это руками строите линии по типу ZZ или сам ZZ это делает, но принцип такой же!
скоростной ЗигЗаг (ZZ) или разность скоростей - это разность настроек самого индикатора или чувствительность онного.

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Евро -только продажи!
Фунт - так же!
Евро/Кад - продажи с целью примерно 500 базисных!
 

возможный вход по КИВИ:


 
Lesorub:

возможный вход по КИВИ:


А по usd\jpy есть изменения? Спасибо
 
Sergey Nokhrin:

у вас выше есть картинки.. конечно я не знаю, это руками строите линии по типу ZZ или сам ZZ это делает, но принцип такой же!
скоростной ЗигЗаг (ZZ) или разность скоростей - это разность настроек самого индикатора или чувствительность онного.

Евро -только продажи!
Фунт - так же!
Евро/Кад - продажи с целью примерно 500 базисных!


У меня ЗигЗаг это вовсе не ЗигЗиг, это индикатор, который соединяет Фракталы с различным порядком.... 

А какие у вас настройки ЗигЗага, что они могут показывать?

Почему Евро и Английский фунт только продажа? 

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