FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 357

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блин, а мне вообще не ржака )))) хочу закрыть гэп  и бутылку водки!

 
Server Muradasilov:

Видимо дадут 
что дают то?
 
achtopridumat:
что дают то?

USDCAD 
[Удален]  
Новость-то была разовая, пока еще без экономических последствий. Выборы еще не завершены, еще тур будет. Почему бы и не закрыть гэп, я только за буду. А по завершению выборов еще раз гэпнуть.
 
achtopridumat:
что дают то?
Server Muradasilov:

USDCAD 

Интерпретация усткат:


Мускат дают, короче говоря...
 
Server Muradasilov:

Видимо дадут 
92 п. проехали, еще 80 нужно до тейка...
 
Lesorub:
92 п. проехали, еще 80 нужно до тейка...

не, думаю не дадуть. погнали довн... //версия


 
ладно будим живы не помрем, пойду пропущу 100
 
Renat Akhtyamov:

Интерпретация усткат:


Мускат дают, короче говоря...

Ооох, чистое мускатное вино ,домашнее - как кисель становится через пол года ,тянется прям при наливании . Реальный афродизиак,да ещё башню сносит,всего надо 150 гр . И на танцульки  
 
Renat Akhtyamov:

не, думаю не дадуть. погнали довн... //версия


палки не врут...
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