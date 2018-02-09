FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 357
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блин, а мне вообще не ржака )))) хочу закрыть гэп и бутылку водки!
Видимо дадут
что дают то?
USDCAD
что дают то?
USDCAD
Интерпретация усткат:
Видимо дадут
92 п. проехали, еще 80 нужно до тейка...
не, думаю не дадуть. погнали довн... //версия
Интерпретация усткат:
Ооох, чистое мускатное вино ,домашнее - как кисель становится через пол года ,тянется прям при наливании . Реальный афродизиак,да ещё башню сносит,всего надо 150 гр . И на танцульки
не, думаю не дадуть. погнали довн... //версия