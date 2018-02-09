FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 263

Новый комментарий
 
Renat Akhtyamov:
пятница, кукл развлекается...


Замечательно!

Среда и четверг если в одну сторону ходим, то в птн. чаще в обратную.)

 
Lesorub:

если только сразу в бу...

дневки бай палки с ТР 1.0828

и нужна кульминация для продаж!!!


Оставлю отложку.

Эти шорты перекрою даже если вверх сейчас побежим.)

 
Lesorub:


принимаются ставки на цену сегодняшнего отката Евры...


Я уже продал евру, правда немного другую:

ставку принимаете?...

 
Sergey Novokhatskiy:

Я уже продал евру, правда немного другую:

ставку принимаете?...

А чо она такая дорогая?

Если бы так стоила, то я бы тоже смело продал.

)

 
Sergey Novokhatskiy:

Я уже продал евру, правда немного другую:

ставку принимаете?...

мы нормальной ориентации...    
 
Sergey Novokhatskiy:

Я уже продал евру, правда немного другую:

ставку принимаете?...


Что за евра?

На месяц с золотом очень удачная ставка была.

 
Lesorub:
мы нормальной ориентации...    
 
Lesorub:
мы нормальной ориентации...    


Игнорить кроссы низя(.

Стерж выходи, делай ставку. 

 
Renat Akhtyamov:

А чо она такая дорогая?

Если бы так стоила, то я бы тоже смело продал.

)

дык EURTRY поэтому и дорогая и доллар продан... тоже нормально.

А было это всего лишь 14 марта.

 
Sergey Novokhatskiy:

дык EURTRY поэтому и дорогая и доллар продан... тоже нормально.

А было это всего лишь 14 марта.

EURTRY = евро умножить на три?

ну где то так, согласен

)

1...256257258259260261262263264265266267268269270...878
Новый комментарий