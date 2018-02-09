FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 263
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пятница, кукл развлекается...
Замечательно!
Среда и четверг если в одну сторону ходим, то в птн. чаще в обратную.)
если только сразу в бу...
дневки бай палки с ТР 1.0828
и нужна кульминация для продаж!!!
Оставлю отложку.
Эти шорты перекрою даже если вверх сейчас побежим.)
принимаются ставки на цену сегодняшнего отката Евры...
Я уже продал евру, правда немного другую:
ставку принимаете?...
Я уже продал евру, правда немного другую:
ставку принимаете?...
А чо она такая дорогая?
Если бы так стоила, то я бы тоже смело продал.
)
Я уже продал евру, правда немного другую:
ставку принимаете?...
Я уже продал евру, правда немного другую:
ставку принимаете?...
Что за евра?
На месяц с золотом очень удачная ставка была.
мы нормальной ориентации...
мы нормальной ориентации...
Игнорить кроссы низя(.
Стерж выходи, делай ставку.
А чо она такая дорогая?
Если бы так стоила, то я бы тоже смело продал.
)
дык EURTRY поэтому и дорогая и доллар продан... тоже нормально.
А было это всего лишь 14 марта.
дык EURTRY поэтому и дорогая и доллар продан... тоже нормально.
А было это всего лишь 14 марта.
EURTRY = евро умножить на три?
ну где то так, согласен
)