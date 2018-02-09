FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 518

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евро сегодня упадет

 
А погода теплая...
 
Lesorub:
А погода теплая...
а чиф понял что не прав...
 
Kirill Shushkevich:

евро сегодня упадет


Нет не упадет, потому, что все ждут падения.)

 
sterva:

Нет не упадет, потому, что все ждут падения.)

ага, до 1.3
 
Renat Akhtyamov:
ага, до 1.3

На самом деле есть еще 1.202 для флета и как вариант шорт с текущих, но с очень дальним стопом.

Флет неплохо бы смотрелся.

 
sterva:

На самом деле есть еще 1.202 для флета и как вариант шорт с текущих, но с очень дальним стопом.

Флет неплохо бы смотрелся.

Ольга, забудь про цели. Торговать надо текущий ситуейшен

Нет ничего круче кроме движения против ТА и против прочих прелестей.

[Удален]  
Renat Akhtyamov:

Ольга, забудь про цели. Торговать надо текущий ситуейшен

Нет ничего круче кроме движения против ТА и против прочих прелестей.


Если у не умеющих торговать по ТА ситуация когда он работает а когда нет 50/50.

То и торговать против ТА, не зная когда именно он будет работать- тоже 50/50.

А если не видно разницы, тогда нафига козе баян. Тот же Коля анфас и профиль.

А то получается что торговля против ТА-с положительным мо.))))

И это мы ещё не учитываем тот факт что какое было движение-по ТА или против ТА-мы узнаем постфактум. 

 
Renat Akhtyamov:
а чиф понял что не прав...

я понял, что ничего не понял...

смотри на нем  на часе двусторонний аукцион в 150 п.

0.9749

0.9597

и бери его, пока дают...


 
Gorg1983:

Если у не умеющих торговать по ТА ситуация когда он работает а когда нет 50/50.

То и торговать против ТА, не зная когда именно он будет работать- тоже 50/50.

А если не видно разницы, тогда нафига козе баян. Тот же Коля анфас и профиль.

А то получается что торговля против ТА-с положительным мо.))))

И это мы ещё не учитываем тот факт что какое было движение-по ТА или против ТА-мы узнаем постфактум. 

Она прекрасно поняла о чем я сказал. Тем более проговорился как то про 2 основных признака - куды прет тренд. Один из них явный, другой - подтверждающий.

ТА там вообще не нужон.

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