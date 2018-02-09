FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 518
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евро сегодня упадет
А погода теплая...
евро сегодня упадет
Нет не упадет, потому, что все ждут падения.)
Нет не упадет, потому, что все ждут падения.)
ага, до 1.3
На самом деле есть еще 1.202 для флета и как вариант шорт с текущих, но с очень дальним стопом.
Флет неплохо бы смотрелся.
На самом деле есть еще 1.202 для флета и как вариант шорт с текущих, но с очень дальним стопом.
Флет неплохо бы смотрелся.
Ольга, забудь про цели. Торговать надо текущий ситуейшен
Нет ничего круче кроме движения против ТА и против прочих прелестей.
Ольга, забудь про цели. Торговать надо текущий ситуейшен
Нет ничего круче кроме движения против ТА и против прочих прелестей.
Если у не умеющих торговать по ТА ситуация когда он работает а когда нет 50/50.
То и торговать против ТА, не зная когда именно он будет работать- тоже 50/50.
А если не видно разницы, тогда нафига козе баян. Тот же Коля анфас и профиль.
А то получается что торговля против ТА-с положительным мо.))))
И это мы ещё не учитываем тот факт что какое было движение-по ТА или против ТА-мы узнаем постфактум.
а чиф понял что не прав...
я понял, что ничего не понял...
смотри на нем на часе двусторонний аукцион в 150 п.
0.9749
0.9597
и бери его, пока дают...
Если у не умеющих торговать по ТА ситуация когда он работает а когда нет 50/50.
То и торговать против ТА, не зная когда именно он будет работать- тоже 50/50.
А если не видно разницы, тогда нафига козе баян. Тот же Коля анфас и профиль.
А то получается что торговля против ТА-с положительным мо.))))
И это мы ещё не учитываем тот факт что какое было движение-по ТА или против ТА-мы узнаем постфактум.
Она прекрасно поняла о чем я сказал. Тем более проговорился как то про 2 основных признака - куды прет тренд. Один из них явный, другой - подтверждающий.
ТА там вообще не нужон.