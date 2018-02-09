FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 200

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Сергей Криушин:
Ну это то понятно пока всё бобло не соберут - не отпустят, тут и ДЦ работают и Кукл в придачу - только не последнего, а всех кто стоял в эту сторону... со всех их стопами...иначе им удачи не видать... тут Лесоруб и заряжает свои долги...

Вообще то и в ту и в эту

)

 
Renat Akhtyamov:

Вообще то и в ту и в эту

)

Да хотел поправить но подумал и так ясно, но остаются 5% знающих как им удается вовремя соскочить с иглы...))) ответ - случайно - не принимается...
 
Сергей Криушин:
Да хотел поправить но подумал и так ясно, но остаются 5% знающих как им удается вовремя соскочить с иглы...)))

Я как то писал - допустим что зарабатывают 10%. Однако, с вероятностью 0,9, немного попозжа 10% попадает в оставшиеся 90

)

 
Renat Akhtyamov:

Я как то писал - допустим что зарабатывают 10%. Однако, с вероятность в 0,9, немного попозжа 10% попадает в 90

)

Да-да где-то было недавно - согласен - значит все рано или поздно там будем - если вовремя не отойти от поезда... печально...))
 

Нихренасе.)

У каждого появился свой Грааль ? )

Мовлат! Покажи свой рисунок! Или прогноз по Евро, )

Спасибо!

[Удален]  
tuma_news:

Нихренасе.)

У каждого появился свой Грааль ? )

Мовлат! Покажи свой рисунок! Или прогноз по Евро, )

Спасибо!

Уже показывал ..Но давал слово ,что больше никаких рисунков так что извините ..
 
pridurok:

Хде Маша то?....

Рена, держи, наиболее вероятный вариант по евро

 

Господа,)

Я там вчера рисунок показывал...

Наиболее правильный такой:

Сразу вверх на обновление хая.

Выше 1,0695

Возможно  к 1,07 или 1,0720(сопля).

Спасибо!


 
Movlat Baghiyev:
Уже показывал ..Но давал слово ,что больше никаких рисунков так что извините ..

а в личку? )

Спасибо!

 

полагаю, наступает череда закрытий ДЦ )

спасибо)

 
tuma_news:

полагаю, наступает череда закрытий ДЦ )

спасибо)

Ничего не наступает ,они все в офшоре . Если только регулятор лицензию аннулирует ,или банкротство   
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