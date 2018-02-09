FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 200
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ну это то понятно пока всё бобло не соберут - не отпустят, тут и ДЦ работают и Кукл в придачу - только не последнего, а всех кто стоял в эту сторону... со всех их стопами...иначе им удачи не видать... тут Лесоруб и заряжает свои долги...
Вообще то и в ту и в эту
)
Вообще то и в ту и в эту
)
Да хотел поправить но подумал и так ясно, но остаются 5% знающих как им удается вовремя соскочить с иглы...)))
Я как то писал - допустим что зарабатывают 10%. Однако, с вероятностью 0,9, немного попозжа 10% попадает в оставшиеся 90
)
Я как то писал - допустим что зарабатывают 10%. Однако, с вероятность в 0,9, немного попозжа 10% попадает в 90
)
Нихренасе.)
У каждого появился свой Грааль ? )
Мовлат! Покажи свой рисунок! Или прогноз по Евро, )
Спасибо!
Нихренасе.)
У каждого появился свой Грааль ? )
Мовлат! Покажи свой рисунок! Или прогноз по Евро, )
Спасибо!
Хде Маша то?....
Рена, держи, наиболее вероятный вариант по евро
Господа,)
Я там вчера рисунок показывал...
Наиболее правильный такой:
Сразу вверх на обновление хая.
Выше 1,0695
Возможно к 1,07 или 1,0720(сопля).
Спасибо!
Уже показывал ..Но давал слово ,что больше никаких рисунков так что извините ..
а в личку? )
Спасибо!
полагаю, наступает череда закрытий ДЦ )
спасибо)
полагаю, наступает череда закрытий ДЦ )
спасибо)