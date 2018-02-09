FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 565

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Зульфия Ахтямова:

красавчик! )

Ренат ) А у тебя борода есть? )

конечно!

просто бреюсь по утрам )


 
Зульфия Ахтямова:

)

Хорошо)

Спасибо!

Пожалуйста!

Как говорится - что есть то есть +++ ! )))) Глаза тока зеленые, на аватарке видно жеж ...

Зульфия, а у тебя бороды нет-ту чтоли? Смотрю на аватарку твою - совсем лысая... Уши тока торчат.

Фотку хоть поставь, ну как у меня, например.

)

 

Привет! Трампа предупредили ,  и поэтому он опустил доллар?

 


 

Вот такие вот нынче нонки))))

курам на смех

 
Renat Akhtyamov:

Вот такие вот нынче нонки))))

курам на смех

Почему-же, кто успел пипсануть, это тоже вроде как прибыль)

Не тот рынок уже, это раньше по 150-200 пипок цена бегала на новостях.

 

...Виктор Пелевин в своём рассказе «Самолёт Можайского» писал со стёбом,

что рептилоиды, мол, связывают каждого нового американского президента,

«потом лезут в голову своими жёлтыми щупальцами и всё там меняют.

А народ удивляется — почему такие хорошие и разные люди, как только их выберут, делают всегда одно и то же».

Пелевин, конечно, стебался, но как по-другому объяснить дивную метаморфозу, которую проделал президент Трамп?

 

Душите Луня,

 и ни каких гвоздей...     


 

Фунт забрал лимиты:


 
Lesorub:

Душите Луня,

 и ни каких гвоздей...     



Он у меня уже в дверь не пролазит.)

Внизу 1.21 с копейками еще был...

 
sterva:

Он у меня уже в дверь не пролазит.)

Внизу 1.21 с копейками еще был...

полагаю, на этот раз все

все долги нижние взяты

а индекс канадца обновил свой хай

ближайший ТР 1.2662

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