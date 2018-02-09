FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 565
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красавчик! )
Ренат ) А у тебя борода есть? )
конечно!
просто бреюсь по утрам )
)
Хорошо)
Спасибо!
Пожалуйста!
Как говорится - что есть то есть +++ ! )))) Глаза тока зеленые, на аватарке видно жеж ...
Зульфия, а у тебя бороды нет-ту чтоли? Смотрю на аватарку твою - совсем лысая... Уши тока торчат.
Фотку хоть поставь, ну как у меня, например.
)
Привет! Трампа предупредили , и поэтому он опустил доллар?
Вот такие вот нынче нонки))))
курам на смех
Вот такие вот нынче нонки))))
курам на смех
Почему-же, кто успел пипсануть, это тоже вроде как прибыль)
Не тот рынок уже, это раньше по 150-200 пипок цена бегала на новостях.
...Виктор Пелевин в своём рассказе «Самолёт Можайского» писал со стёбом,
что рептилоиды, мол, связывают каждого нового американского президента,
«потом лезут в голову своими жёлтыми щупальцами и всё там меняют.
А народ удивляется — почему такие хорошие и разные люди, как только их выберут, делают всегда одно и то же».
Пелевин, конечно, стебался, но как по-другому объяснить дивную метаморфозу, которую проделал президент Трамп?
Душите Луня,
и ни каких гвоздей...
Фунт забрал лимиты:
Душите Луня,
и ни каких гвоздей...
Он у меня уже в дверь не пролазит.)
Внизу 1.21 с копейками еще был...
Он у меня уже в дверь не пролазит.)
Внизу 1.21 с копейками еще был...
полагаю, на этот раз все
все долги нижние взяты
а индекс канадца обновил свой хай
ближайший ТР 1.2662