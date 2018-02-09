FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 381

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Renat Akhtyamov:

ох ты!

ПРИВЕТ!


Здорово ряды поредели. Дерзаем?
 
Vadens:


Работодатель,в лице Кухни,т.к. Кухня по логике вещей заинтересована в лосях. Брокер декларируется вроде как более серьёзная Сущность,но мне не верится.

Кукл,думаю,значительно круче,по причине наличия средств для движения котировки.


Если кухня заинтересована в лосях толпы и говорит аналитикам куда следует "отправить" толпу чтоб ее обуть.... То кухня знает и "правильное" направление движения цены, по этой логике...

Не проще ли самой навариться, зачем еще толпу привлекать, еще каких-то аналитиков... 

Бессмысленно же

 
lactone:


Если кухня заинтересована в лосях толпы и говорит аналитикам куда следует "отправить" толпу чтоб ее обуть.... То кухня знает и "правильное" направление движения цены, по этой логике...

Не проще ли самой навариться, зачем еще толпу привлекать, еще каких-то аналитиков... 

Бессмысленно же


Аналитики кухне нужны для создания антуража осмысленности принятия ошибочных решений. А толпу обувать не нужно, она обуется сама. Лишь бы была эта толпа.
[Удален]  
Ну что продаете дальше EURUSD ?)
 
Itum:
Ну что продаете дальше EURUSD ?)
есесвено, вплоть до 1,074
 
Через 28 минут будет взрыв, кто будет рисковать?
 

Английский фунт как-то крадется...


 

Интересно, куда это Евро/Японская Йена полетела?


 

Здрасти .

Как думает народ .что должно произойти чтобы  произошло укрепление доллара против европейских валют и удешевление против канадца и йены практически одновременно ..?

 
Darirunu:

Здрасти .

Как думает народ .что должно произойти чтобы  произошло укрепление доллара против европейских валют и удешевление против канадца и йены практически одновременно ..?

Ли Пен наше все!!!)
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