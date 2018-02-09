FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 381
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ох ты!
ПРИВЕТ!
Здорово ряды поредели. Дерзаем?
Работодатель,в лице Кухни,т.к. Кухня по логике вещей заинтересована в лосях. Брокер декларируется вроде как более серьёзная Сущность,но мне не верится.
Кукл,думаю,значительно круче,по причине наличия средств для движения котировки.
Если кухня заинтересована в лосях толпы и говорит аналитикам куда следует "отправить" толпу чтоб ее обуть.... То кухня знает и "правильное" направление движения цены, по этой логике...
Не проще ли самой навариться, зачем еще толпу привлекать, еще каких-то аналитиков...
Бессмысленно же
Если кухня заинтересована в лосях толпы и говорит аналитикам куда следует "отправить" толпу чтоб ее обуть.... То кухня знает и "правильное" направление движения цены, по этой логике...
Не проще ли самой навариться, зачем еще толпу привлекать, еще каких-то аналитиков...
Бессмысленно же
Аналитики кухне нужны для создания антуража осмысленности принятия ошибочных решений. А толпу обувать не нужно, она обуется сама. Лишь бы была эта толпа.
Ну что продаете дальше EURUSD ?)
Английский фунт как-то крадется...
Интересно, куда это Евро/Японская Йена полетела?
Здрасти .
Как думает народ .что должно произойти чтобы произошло укрепление доллара против европейских валют и удешевление против канадца и йены практически одновременно ..?
Здрасти .
Как думает народ .что должно произойти чтобы произошло укрепление доллара против европейских валют и удешевление против канадца и йены практически одновременно ..?