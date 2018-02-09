FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 778
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..... я сёдня художеством занялся!
Сменю фон.)
Сменю фон.)
Профиль стал загадочно-романтический.
вот такие вот мысли
Всем доброго дня! Видосик для медитации и осмысления:
https://www.mql5.com/ru/forum/165464/page777#comment_6117532
фикс фунта и переворачиваемся стоп 20% от прошлого села. (всё остальное в БУ)
https://www.mql5.com/ru/forum/165464/page777#comment_6117532
фикс фунта и переворачиваемся стоп 20% от прошлого села. (всё остальное в БУ)
По евро технично вошёл!
1.1905 - уровень продажи евро с коротким стопом...
ну собственно хватит вам ликбеза..
всем кто послушал рекомендации, респект !!! ( хотя 100% таких нет )
оставил маляську в БУ...
ну собственно хватит вам ликбеза..
всем кто послушал рекомендации, респект !!! ( хотя 100% таких нет )
оставил маляську в БУ...
На таких импульсах опасно.
Протянуть может еще столько.)Непонятное движение, тем более евро в обратную.
На таких импульсах опасно.
Протянуть может еще столько.)Непонятное движение, тем более евро в обратную.
вчера долговой отскок от 3370.. в долговой сегодня 3230 и отскок в зону комфорта :)
ух шоколадно :)))))))))))))