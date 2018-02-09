FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 778

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Vadens:


..... я сёдня художеством занялся!


Сменю фон.)

 
sterva:

Сменю фон.)


Профиль стал загадочно-романтический.

 

вот такие вот мысли

еврааудифунтчифена

 

Всем доброго дня! Видосик для медитации и осмысления:


 

https://www.mql5.com/ru/forum/165464/page777#comment_6117532

фикс фунта и переворачиваемся стоп 20% от прошлого села. (всё остальное в БУ)


FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017
  • 2017.11.27
  • www.mql5.com
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GhostMan:

https://www.mql5.com/ru/forum/165464/page777#comment_6117532

фикс фунта и переворачиваемся стоп 20% от прошлого села. (всё остальное в БУ)


По евро технично вошёл!


 

1.1905 - уровень продажи евро с коротким стопом...

 

ну собственно хватит вам ликбеза.. 

всем кто послушал рекомендации,  респект !!! ( хотя 100% таких нет )


оставил маляську в БУ...

 
GhostMan:

ну собственно хватит вам ликбеза.. 

всем кто послушал рекомендации,  респект !!! ( хотя 100% таких нет )


оставил маляську в БУ...


На таких импульсах опасно.

Протянуть может еще столько.)

Непонятное движение, тем более евро в обратную.
 
sterva:

На таких импульсах опасно.

Протянуть может еще столько.)

Непонятное движение, тем более евро в обратную.

вчера долговой отскок от 3370..  в долговой сегодня 3230  и отскок в зону комфорта :)

ух шоколадно :)))))))))))))

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