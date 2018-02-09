FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 833

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Renat Akhtyamov:

Вот по евро, прогноз

Ну, какой-никакой, но автоматом, с учетом фьючерса...

Поэтому, ГЭП до красной линии, а потом в рост

МТ5


Авантюра!!!

Евро продают, разве не видно???

 

Предлагается поиметь все, что с Киви:


NZDCAD   первый в очереди...                                     

 
Lesorub:

Авантюра!!!

Евро продают, разве не видно???


Набросок на ближайшее время...


 
Lesorub:

Авантюра!!!

Евро продают, разве не видно???

да не, не видно
 
Renat Akhtyamov:
да не, не видно

плохо...

вот сигнальчик, краткосрочный:


 

Ок.

Но тогда какой смысл продавать если её итак уже продают????


Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017

Lesorub, 2017.12.18 09:58

плохо...

вот сигнальчик, краткосрочный:


Покупать надо не сейчас, а раньше, на открытии, как я и писал

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017

Renat Akhtyamov, 2017.12.17 17:05

Вот по евро, прогноз

Ну, какой-никакой, но автоматом, с учетом фьючерса...

Поэтому, ГЭП до красной линии, а потом в рост

МТ5




 
Renat Akhtyamov:

Ок.

Тока сначала 1.1827

и индекс Евро:


 
Lesorub:

Предлагается поиметь все, что с Киви:


NZDCAD   первый в очереди...                                     


Киви/Жипию?

 
Vadens:

Киви/Жипию?

Рано...

79.42 первый.

79.67 другой.

 
Lesorub:

плохо...

вот сигнальчик, краткосрочный:

причем этот уровень счас поддержка!!!

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