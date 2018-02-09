FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 833
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Вот по евро, прогноз
Ну, какой-никакой, но автоматом, с учетом фьючерса...
Поэтому, ГЭП до красной линии, а потом в рост
МТ5
Авантюра!!!
Евро продают, разве не видно???
Предлагается поиметь все, что с Киви:
NZDCAD первый в очереди...
Авантюра!!!
Евро продают, разве не видно???
Набросок на ближайшее время...
Авантюра!!!
Евро продают, разве не видно???
да не, не видно
плохо...
вот сигнальчик, краткосрочный:
Ок.
Но тогда какой смысл продавать если её итак уже продают????
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FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017
Lesorub, 2017.12.18 09:58
плохо...
вот сигнальчик, краткосрочный:
Покупать надо не сейчас, а раньше, на открытии, как я и писал
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017
Renat Akhtyamov, 2017.12.17 17:05
Вот по евро, прогноз
Ну, какой-никакой, но автоматом, с учетом фьючерса...
Поэтому, ГЭП до красной линии, а потом в рост
МТ5
Ок.
и индекс Евро:
Предлагается поиметь все, что с Киви:
NZDCAD первый в очереди...
Киви/Жипию?
Киви/Жипию?
Рано...
79.42 первый.
79.67 другой.
плохо...
вот сигнальчик, краткосрочный:
причем этот уровень счас поддержка!!!