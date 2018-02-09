FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 337

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Куклопланы изменились. Коррекция

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И поближе

 

как минимум:


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Lesorub:

как минимум:



не сегодня

 
че с кадиком?    
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Lesorub:
че с кадиком?    

да то же что и с еврой )))
 
mmmoguschiy-new:

да то же что и с еврой )))
полы и потолки?
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Маловероятный сценарий - если на выходных будет позитив по Евро выборы, то и откорректироваться тоже могут не дать.
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Lesorub:
полы и потолки?

коррекция Куклоплана. Хоть на полу хоть на потолке цель одна - выше 1,36. но без отката не комильфо
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Vadim Baklanov:
Маловероятный сценарий - если на выходных будет позитив по Евро выборы, то и откорректироваться тоже могут не дать.

что там будет на выходных мало волнует. сейчас на коррекцию пора

з.ы. про вероятности - вообще мимо
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