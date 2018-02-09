FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 337
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как минимум:
как минимум:
не сегодня
че с кадиком?
да то же что и с еврой )))
да то же что и с еврой )))
полы и потолки?
коррекция Куклоплана. Хоть на полу хоть на потолке цель одна - выше 1,36. но без отката не комильфо
Маловероятный сценарий - если на выходных будет позитив по Евро выборы, то и откорректироваться тоже могут не дать.
что там будет на выходных мало волнует. сейчас на коррекцию пора
з.ы. про вероятности - вообще мимо