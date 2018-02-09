FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 140
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для кокого такого?
Вижу растопыренные пальцы. А больше ничего из графики.
Уважаемый, Вы, прежде чем задать вопрос, подумайте, о чем Вы хотите спросить...
Каков вопрос, таков ответ.
Уважаемый, Вы, прежде чем задать вопрос, подумайте, о чем Вы хотите спросить...
Каков вопрос, таков ответ.
Если вы не понимаете заданный вам вопрос, то мне не о чем с вами говорить. Спасибо!
Спасибо!
и скоро спать...
и скоро спать...
BUY BUY.)
подскажите пожалуйста, как в терминал на андроиде добавить индикатор из windows.
стандартные есть, а я хочу свой.
подскажите пожалуйста, как в терминал на андроиде добавить индикатор из windows.
стандартные есть, а я хочу свой.
Никак. Хотите иметь всю мощь терминала MetaTrader 5 и при этом не быть привязанным к настольному компьютеру - покупайте планшет на полноценной Windows. На такой планшет установиться полноценный терминал MetaTrader 5 - Вы сможете на таком планшете запускать свои индикаторы, свои советники...
спасибо.