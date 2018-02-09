FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 140

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Lesorub:
для кокого такого?
Вижу растопыренные пальцы. А больше ничего из графики.
 
Uladzimir Izerski:
Вижу растопыренные пальцы. А больше ничего из графики.

Уважаемый, Вы, прежде чем задать вопрос, подумайте, о чем Вы хотите спросить...

Каков вопрос, таков ответ.

 
Lesorub:

Уважаемый, Вы, прежде чем задать вопрос, подумайте, о чем Вы хотите спросить...

Каков вопрос, таков ответ.

Если вы не понимаете заданный вам вопрос, то мне не о чем с вами говорить. Спасибо! 
 
Uladzimir Izerski:
Если вы не понимаете заданный вам вопрос, то мне не о чем с вами говорить. Спасибо! 

Спасибо!


 

и скоро спать...


 
Lesorub:

и скоро спать...


BUY BUY.) 1.0682+-
 
sterva:
BUY BUY.)
 

подскажите пожалуйста, как в терминал на андроиде добавить индикатор из windows.
стандартные есть, а я хочу свой.

 
andreika.82:

подскажите пожалуйста, как в терминал на андроиде добавить индикатор из windows.
стандартные есть, а я хочу свой.

Никак. Хотите иметь всю мощь терминала MetaTrader 5 и при этом не быть привязанным к настольному компьютеру - покупайте планшет на полноценной Windows. На такой планшет установиться полноценный терминал MetaTrader 5 - Вы сможете на таком планшете запускать свои индикаторы, свои советники...
 
Vladimir Karputov:
Никак. Хотите иметь всю мощь терминала MetaTrader 5 и при этом не быть привязанным к настольному компьютеру - покупайте планшет на полноценной Windows. На такой планшет установиться полноценный терминал MetaTrader 5 - Вы сможете на таком планшете запускать свои индикаторы, свои советники...

спасибо.

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