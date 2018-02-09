FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 531
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вот что надо ждать горизонтальная коррекция и в итоге 1.29 с кпейками ..
ждать можно что угодно:
ждать можно что угодно:
Какой странный ответ .Не ожидал от такого благоразумного человека..Мы вроде говорили о тек ситуации и максимум движений на неделю..
Какой странный ответ .Не ожидал от такого благоразумного человека..Мы вроде говорили о тек ситуации и максимум движений на неделю..
неделя заканчивается, а Лунь находится на ее текущем хае...
потому люди и написали о возможной продаже...
По второму рисунку уже более ясно ..Правда просьба излагайте свою мысль полностью,чтобы не ставить собеседника в неопределенность ..И спасибо вам .что не удаляете свои посты потом .как делают тут некоторые ....Вопрос почему как бы есть сигнал на 1.3012 вы вдруг говорите о падении к 1.2340?
Да да, Лесоруб вашпе обнаглел. Ни тебе стрелащка мана где входить, ни тебе стрелащка мана где выходить, ни лотов ни предсказаний. Палками его. Палками!
ПС. И это, денег, денег пусть переведёт если цена не по прогнозу пойдёт! Устроил тут.
нефтянка:
Чиф можно попробовать со стопом:
USDCAD. Сегодня вниз идём?
Сегодня? Аккуратнее с ним. Пока на 1.3 идем с большим скрипом. Только замок сняла (интересная пара).
Сегодня? Аккуратнее с ним. Пока на 1.3 идем с большим скрипом. Только замок сняла (интересная пара).
Еньку можно купить.... Пора ужо...
А по луню - смотреть на нефть, когда новости? - в среду.)) Вот во вторник и прикинешь - высоко или низко канадец + оанда + своп. Всё это и расскажет - чо с ним делать.
Киви два долга имеет: