FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 531

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Darirunu:

вот что надо ждать  горизонтальная коррекция  и в итоге 1.29 с кпейками ..

ждать можно что угодно:


 
Lesorub:

ждать можно что угодно:



Какой странный ответ .Не ожидал от такого благоразумного человека..Мы вроде говорили о тек ситуации и максимум движений на неделю..

 
Darirunu:

Какой странный ответ .Не ожидал от такого благоразумного человека..Мы вроде говорили о тек ситуации и максимум движений на неделю..

неделя заканчивается, а Лунь находится на ее текущем хае...

потому люди и написали о возможной продаже...


 

По второму рисунку уже более ясно ..Правда просьба излагайте свою мысль полностью,чтобы не ставить собеседника в неопределенность ..И спасибо вам .что не удаляете свои посты потом .как делают тут некоторые ....Вопрос почему  как бы есть сигнал на 1.3012  вы вдруг говорите о падении к 1.2340?

[Удален]  

Да да, Лесоруб вашпе обнаглел. Ни тебе стрелащка мана где входить, ни тебе стрелащка мана где выходить, ни лотов ни предсказаний. Палками его. Палками!

ПС. И это, денег, денег пусть переведёт если цена не по прогнозу пойдёт! Устроил тут.

 

нефтянка:


 

Чиф можно попробовать со стопом:


 
khorosh:

USDCAD. Сегодня вниз идём?


Сегодня? Аккуратнее с ним. Пока на 1.3 идем с большим скрипом. Только замок сняла (интересная пара).

 
sterva:

Сегодня? Аккуратнее с ним. Пока на 1.3 идем с большим скрипом. Только замок сняла (интересная пара).

Еньку можно купить.... Пора ужо...

А по луню - смотреть на нефть, когда новости? - в среду.)) Вот во вторник и прикинешь - высоко или низко канадец + оанда + своп. Всё это и расскажет - чо с ним делать.

 
sterva:


Киви два долга имеет:


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