FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 325
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Ну могучий! Борода это все.
150 пуков - намальная такая борода
Евро 1,15 летом )
Спасибо!
основания? мош хоть рисунок покажешь?
Евро 1,15 летом )
Спасибо!
Тумка не лезь в эти бредни.
Максимум можно 20,30, пунктов прогнозит.
основания? мош хоть рисунок покажешь?
Смени Фото.
Смени Фото.
Интересно, писал не я.
Интересно, писал не я.
модер тобой прикрылся
футик перевыполнил план!!! красава.
Тумка не лезь в эти бредни.
Максимум можно 20,30, пунктов прогнозит.
Да я знаю ) Евро много не ходит)
Про 1,15 пошутил )