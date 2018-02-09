FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 325

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Alekseu Fedotov:

Ну могучий!  Борода это все.

150 пуков - намальная такая борода 
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tuma_news:

Евро 1,15 летом )

Спасибо!


основания? мош хоть рисунок покажешь?
 
tuma_news:

Евро 1,15 летом )

Спасибо!


Тумка не лезь в эти бредни.

Максимум можно   20,30, пунктов прогнозит.

 
mmmoguschiy-new:

основания? мош хоть рисунок покажешь?

Смени    Фото.
 
Alekseu Fedotov:

Смени    Фото.

Интересно, писал не я.
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Alekseu Fedotov:

Интересно, писал не я.

модер тобой прикрылся 


футик перевыполнил план!!! красава.

 
Alekseu Fedotov:


Тумка не лезь в эти бредни.

Максимум можно   20,30, пунктов прогнозит.

Да я знаю ) Евро много не ходит)

Про 1,15  пошутил )

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фунтика от 28 запродам в район 1,26
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ну и луня на 333 куплю - уговорили 
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чего притихли? портки стираете?  а я пердупреждал
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