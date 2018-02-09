FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 824

Новый комментарий
 
Lesorub:

Золото, Серебро на уровнях точно.

Индекс Киви, Еньки рядом с уровнями.

Остальные между небом и землей...               


Металлы есть,киви пока (для меня табу), енька меж небом и землей???

Лунекроссы закрыты, держу с ауди парочку.

 
sterva:

Металлы есть,киви пока (для меня табу), енька меж небом и землей???

Лунекроссы закрыты, держу с ауди парочку.

Пожалуй...

Свободные средства если есть, можно набрать продажи...

[Удален]  
BTCUSD 17k пробито
 
Vladimir Zubov:
BTCUSD 17k пробито

Лажа котировки...


[Удален]  

Ну хорошо, на перехай - так на перехай.


[Удален]  

Eщё прыжок и перехай


 

продавать бит хоть можно ставить или еще рано?или надо еще дождаться корекцию выше?

 
sergo-hab:

продавать бит хоть можно ставить или еще рано?или надо еще дождаться корекцию выше?


если хочется - продавай

 
Mickey Moose:

если хочется - продавай

...   Луня         


 

Индекс по плану...

https://www.mql5.com/ru/forum/165464/page808

FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017
  • 2017.12.09
  • www.mql5.com
Правила ветки: в ветке жёсткая модерация. Ругань, оскорбления - под запретом...
1...817818819820821822823824825826827828829830831...878
Новый комментарий