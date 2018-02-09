FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 824
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Золото, Серебро на уровнях точно.
Индекс Киви, Еньки рядом с уровнями.
Остальные между небом и землей...
Металлы есть,киви пока (для меня табу), енька меж небом и землей???
Лунекроссы закрыты, держу с ауди парочку.
Металлы есть,киви пока (для меня табу), енька меж небом и землей???
Лунекроссы закрыты, держу с ауди парочку.
Пожалуй...
Свободные средства если есть, можно набрать продажи...
BTCUSD 17k пробито
Лажа котировки...
Ну хорошо, на перехай - так на перехай.
Eщё прыжок и перехай
продавать бит хоть можно ставить или еще рано?или надо еще дождаться корекцию выше?
продавать бит хоть можно ставить или еще рано?или надо еще дождаться корекцию выше?
если хочется - продавай
если хочется - продавай
... Луня
Индекс по плану...
https://www.mql5.com/ru/forum/165464/page808