FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 591
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индекс фунта:
и между делом...
Хорошо идём набирая объёмы. Пока всё по плану. Интересно тест 1.3200- 1.3150 будет или ограничимся небольшим боковиком до уровней.
В диапазоне 1.3300 -1.3200 ещё по пипсую до отскока от уровней.
добор бычар на битке и..., лопнет пузырь...
полетят все фермы в тарары...
Нейросеть прогнозирирует купить AUDUSD.
До куда купить - он молчит, hahahahahaha)))))
Нейросеть купил и EURAUD...
до этого купил AUDUSD..
Значит Евро будет расти с силой???
Это не хухры мухры.
Это нейронный коллайдер ahahahahaahah)))))
попробовать рыжика...
попробовать рыжика...
зря купил...... ой зряяяяяя........ мир держится на лохов.....