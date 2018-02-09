FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 591

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индекс фунта:


 
Lesorub:

и между делом...



Хорошо идём набирая объёмы. Пока всё по плану. Интересно тест 1.3200- 1.3150 будет или ограничимся небольшим боковиком до уровней.
 
Rustam Galkeev:
Хорошо идём набирая объёмы. Пока всё по плану. Интересно тест 1.3200- 1.3150 будет или ограничимся небольшим боковиком до уровней.




 
Lesorub:




В диапазоне 1.3300 -1.3200 ещё по пипсую до отскока от уровней.

 
Lesorub:

добор бычар на битке и..., лопнет пузырь...      



полетят все фермы в тарары...    

Уже на все купил?
 

Нейросеть прогнозирирует купить AUDUSD.  

До куда купить - он молчит, hahahahahaha)))))

 

Нейросеть купил и EURAUD...

до этого купил AUDUSD..

Значит Евро будет расти с силой???

 

Это не хухры мухры.


Это нейронный коллайдер ahahahahaahah)))))

 

попробовать рыжика...    



 
Lesorub:

попробовать рыжика...



зря купил...... ой зряяяяяя........    мир держится на лохов.....

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