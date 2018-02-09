FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 164
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если не двинет вниз, тогда прыгнет выше 1,1
1.0517 самый нижний долг по Евре у меня пока
там пофиксю все селлы, то что седня дадут (если дадут, конечно...)
уверены?
https://www.mql5.com/ru/forum/165464/page150
соберут чутка низа и за баевым долгом на 1.0648 пока ...
Пособирают, завтра, потом, пока, детский лепет, через неделю папке рисунки не таскай)
Шо то мне ниже 05 нравится.
Ильюша, ауди продал?
намного выгодней вашей любимой пары, когда вы уже отставите эту пару от продаж.
На недельном тф очень хорошая свечная комбинация:
Нет, Саша, ,цена не дошла еще до 0.7752 ...
Шо за фамильярность(((
Продавай 7734 минус спред, презент, благодарить не надо.
Вы лучше по паре EURTRY ловите макушки и входите в шорт,
намного выгодней вашей любимой пары, когда вы уже отставите эту пару от продаж.
На недельном тф очень хорошая свечная комбинация:
Нельзя торговать то за чем не следишь. А про сырьевые ты зря так, нефть трупик.
Кстати, если кто торгует металл, то рекомендую присмотреться:
1250 вроде обсуждали уже?
Выше- да. Ниже никак.
Шо за фамильярность(((
Продавай 7734 минус спред, презент, благодарить не надо.
Нельзя торговать то за чем не следишь. А про сырьевые ты зря так, нефть трупик.
1 отсортировать пары для покупок,
2. отсортировать пары для продаж.
Это ты Александр в данной ситуации глобально мыслишь. Согласен нефтянка тупик. Но в течении 10-15 лет.
Сейчас просто складывается картинка краткосрочного тренда(отката) 38-40+.
Потом снова вверх, как обычно. Но а далекое будущее я не вижу смысла объяснять.
1250 вроде обсуждали уже?
Выше- да. Ниже никак.
Уже раз десять говорили.