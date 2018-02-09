FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 682
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фунт на 1.27 ?
продолжайте в том же духе, с ростом лосей у Вас всё получится...
Спасибо, буду стараться.
сударь, Вы не в теме, т.е. абсолютно.
я так и думал....
вы думали?
Евра уже давно знает, куда пойдёт. Предвижу вопрос - куда? Отвечу сразу - не туда, куда вы думаете.
А вот тут ты ошибаешься-вправо.
Торгуйте без плеча
Сам торгуй.
А вот тут ты ошибаешься-вправо.
Сам торгуй.
А этот чем не угодил?
Откуда объём берётся в МТ4 ? Не из истории ли.
Откуда объём берётся в МТ4 ? Не из истории ли.
рынку интересен объем, его цена и тип торговой операции. Что за товар там будет - разницы нет
т.е. любой товар
Нам тут интересен объём,а товар тут-валюта. Давай о товаре больше не разговаривать.