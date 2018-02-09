FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 682

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Renat Akhtyamov:

фунт на 1.27 ?

продолжайте в том же духе, с ростом лосей у Вас всё получится...


Спасибо, буду стараться.

 
Renat Akhtyamov:
сударь, Вы не в теме, т.е. абсолютно.
Спасибо, учитель - пополз учиться
 
Renat Akhtyamov:
я так и думал....

вы думали?

 
nahdi:
Евра уже давно знает, куда пойдёт. Предвижу вопрос - куда? Отвечу сразу - не туда, куда вы думаете.

А вот тут ты ошибаешься-вправо.

 
nahdi:
Торгуйте без плеча

Сам торгуй.

 
Vadens:

А вот тут ты ошибаешься-вправо.

Неверно - на север
 
Vadens:

Сам торгуй.

уже
 
nahdi:

А этот чем не угодил?



Откуда объём берётся в МТ4 ? Не из истории ли.

 
Vadens:

Откуда объём берётся в МТ4 ? Не из истории ли.

От фонаря
 
Renat Akhtyamov:

рынку интересен объем, его цена и тип торговой операции. Что за товар там будет - разницы нет

т.е. любой товар


Нам тут интересен объём,а товар тут-валюта. Давай о товаре больше не разговаривать.

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