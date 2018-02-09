FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 457
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почему? есть на сме.
http://www.cmegroup.com/trading/fx/g10/new-zealand-dollar.html
Не спорю, страница живая, но объемы по ней есть хоть какие-нибудь, не обратили внимание?
Я кроме нулей там ничего не нашел.
Ув. Renat Akhtyamov... что значит "сверхнеспокойная"?... про волотильность пар я слыхал, но "сверхнеспокойность"?... Термин "сверхнеспокойность" я бы присвоил валютам CHF и JPY, когда при очередной ихней интервенции твой счёт трещит по швам и ты ссышь в штаны как младенец... .
Да то же самое. Называйте как хотите.
К примеру, ликвидность киви сейчас как бэ мягко говоря не очень.
То есть заключаете контракт на покупку/продажу валютной пары, а она прёт без остановки в невыгодную Вам сторону.
Причем ждать когда это всё "безобразие" закончится - бесполезно.
Она бы конечно остановилась, если бы активно торговалась и в покупку и в продажу.
Насчет чифа - не скажу.
А йена давно ожидает девольвации.
Так что...
Если в Вашем распоряжении не трендовая (разворотная, переворотная, как угодно) стратегия, то лучше торговать высоколиквидные пары. Определить такую пару не сложно. По ней будут самые большие объемы торгов на валютных биржах.
Если трендовая - то со стопом меньше тейка, на менее ликвидных.
Ена находится на уровнях, Гэп закрыли, жду хорошее ралли:
ТР 114.406 по дням...
111.80 промежуточный
импульс по доллару. с чего бы это? вернется или нет.
здесь кинули замануху
здесь люди открываются на возврат импульса
здесь их разгрузили
час фунта: