FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 69
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утренняя зарплата:
По фунтику есть?
2587 - 2661 добавлю еще один селл...
ТР 1841, палки не врут...
2587 - 2661 добавлю еще один селл...
ТР 1841, палки не врут...
2587 - 2661 добавлю еще один селл...
ТР 1841, палки не врут...
Спасибо, впечатление,что опять загонять будут.)
ближайшие рельсы в селл - план ...
цена подошла к разворотному уровню 2587 (-143,9% от высоты палок) - это добава к ранним продажам, следующая добава 2661 (-161,8%) ...
а ближайший долг по баевым палкам 3352...
так что жду отработки ближайшего селл сетапа...
Как говорил дин человек Мы сами толкаем цену )))Вот я и токнул фунт что его так импульсивно занесло ..))
и КИВИ, припухший...
ближайшие рельсы в селл - план ...
цена подошла к разворотному уровню 2587 (-143,9% от высоты палок) - это добава к ранним продажам, следующая добава 2661 (-161,8%) ...
а ближайший долг по баевым палкам 3352...
так что жду отработки ближайшего селл сетапа...
Пока предпочитаю солить.
Немного спокойнее.)))
Карни скоро речь толкать будет,мож движуха какая по фунту запланирована. Снял прибыль с кросса с фунтом и кадом,снова повесил ордера. Фунт достойно вверху,канадец достойно снизу притормозил,ауди на восхождении,но для меня уже далеко,чтобы я его покупал,а вот кросс ауди с канадцем откинуло заманчиво. В вышеуказанных комбинациях есть куда усиливаться и хорошо просматривается простор для шоколада,т.е. пусть Маркет идёт куда хочет,лишь бы не выброс в другую ценовую зону.
По евре пока на заборе-наторговывается в таком месте,что откинуть могут в любую сторону.
вечерняя зарплата: