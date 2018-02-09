FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 69

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Lesorub:

утренняя зарплата:


По фунтику есть?
 
sterva:
По фунтику есть?

2587 - 2661  добавлю еще один селл...

ТР 1841, палки не врут...  

 
 
Lesorub:

2587 - 2661  добавлю еще один селл...

ТР 1841, палки не врут...  

 
Спасибо, впечатление,что опять загонять будут.)
[Удален]  
Lesorub:

2587 - 2661  добавлю еще один селл...

ТР 1841, палки не врут...  

 
Как  говорил дин человек Мы сами толкаем цену )))Вот я и токнул фунт что его так импульсивно занесло ..))
 
sterva:
Спасибо, впечатление,что опять загонять будут.)

ближайшие рельсы в селл - план ...

цена подошла к разворотному уровню 2587 (-143,9% от высоты палок) - это добава к ранним продажам, следующая добава 2661 (-161,8%) ...

а ближайший долг по баевым палкам 3352...

так что жду отработки ближайшего селл сетапа...         

 
Movlat Baghiyev:
Как  говорил дин человек Мы сами толкаем цену )))Вот я и токнул фунт что его так импульсивно занесло ..))
 

и КИВИ, припухший...


 
Lesorub:

ближайшие рельсы в селл - план ...

цена подошла к разворотному уровню 2587 (-143,9% от высоты палок) - это добава к ранним продажам, следующая добава 2661 (-161,8%) ...

а ближайший долг по баевым палкам 3352...

так что жду отработки ближайшего селл сетапа...         

Пока предпочитаю солить.

Немного спокойнее.)))

 

 

Карни скоро речь толкать будет,мож движуха какая по фунту запланирована. Снял прибыль с кросса с фунтом и кадом,снова повесил ордера. Фунт достойно вверху,канадец достойно снизу притормозил,ауди на восхождении,но для меня уже далеко,чтобы я его покупал,а вот кросс ауди с канадцем откинуло заманчиво. В вышеуказанных комбинациях есть куда усиливаться и хорошо просматривается простор для шоколада,т.е. пусть Маркет идёт куда хочет,лишь бы не выброс в другую ценовую зону.

По евре пока на заборе-наторговывается в таком месте,что откинуть могут в любую сторону. 

 

вечерняя зарплата:           


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