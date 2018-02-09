FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 10
Анализ основан на гармонических колебаниях рынка...
Предполагаю немного можно продать!
Евра вошла в широкое облако,игроков мало,флетовать будет.
Без лекарств не обойтись.
Форум гуд бай ...Я здесь чужой)
https://www.youtube.com/watch?v=v72enAp4PDY
Я думал греки сами себе долговых проблем намутили,а щас дочитался,что им принадлежит половина средиземноморского нефте-газового бассейна "Геродот". Короче,нефть,нефть и ещё раз нефть. Горит всё Средиземноморье. Америкосы ни в какую не могут допустить не зависимой добычи,т.к. нефтедоллар это их всё. Никаких золотовалютных и иных запасов им не хватит чтобы исполнить свои долговые обязательства даже перед Китаем. Библейский Левиафан сильно смахивает на современную Америку. Ничего хорошего из этой истории не выйдет,даже не представляю как это может разрулиться миром. Как-то в прошлом году читал и писал здесь,что после европо-украинских проблем нас ждут ещё более масштабные проблемы с нефте-газовым бассейном в Средиземноморье(месторождения Левиафан,Геродот,Далит,Тамар),а щас это уже реальность и мы,сидя на диване,можем только догадываться о масштабах уже идущей Войны.
А как они жили последние сто лет, без раскрученного бренда нефти ?
Туманный всегда в плюсе... Ню-ню.
Довыделывался.
Разговаривали раньше по человечески, тут всегда был. Как пошло чо то не так - в кусты...
Приветик, Господа ! )
Прогноз по Евро
1,0507 и 1,0490 нижние точки для покупок. А на сейчас тренд вниз.
Спасибо!
маловасто ты закинул, 1,074 примерно...
а вниз - не знаю, я бы и до 1,039 сходил
всё за неделю
Всегда в плюсе- верно.
Я и сейчас по-человечески разговариваю(не оскорбляю, не унижаю) с любовью отношусь к тебе и каждому здесь читающему.
Мои прогнозы всегда сбываются.
Спасибо!