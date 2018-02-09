FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 413

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Sergey Novokhatskiy:
Значит есть ещё где-то.
Есть... Иначе вообще на паперть...
 

Ну как вам безоткат по евро?

 
tuma_news:

А Севера  за что забонили?

Спасибо!


Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Интересное и Юмор

Sergey Novokhatskiy, 2017.05.16 12:21

Добрый день.

Рекомендую мульт посмотреть с хорошей постановкой:

[Недельку вам на просмотр лично от Путина]

;0((


 
tuma_news:

Потолок видишь?

Спасибо!

приехали
 
tuma_news:

а что за мультик то такой?


Не знаю   ,открыл ветку интересное и юмор ,после шапочного разбора 
 
tuma_news:

а что за мультик то такой?

вышел,позже буду(может быть).

ты поосторожней в роуминге, а то точно "может быть"...
 
tuma_news:

Хорошо, парни)

На вскидку 1,1115 шпильку дать.

ишь ты, жадный какой
 

Всем спасибо, всем пока...

 
Renat Akhtyamov:
ишь ты, жадный какой
Потолка похоже не будет...слух был, что некоторые богатые амеры уже начали быстренько перекладываться в юани...)))
 
Сергей Криушин:
Потолка похоже не будет...слух был, что некоторые богатые амеры уже начали быстренько перекладываться в юани...)))
А чо так? В чем причина интересно?
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