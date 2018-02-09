FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 413
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Значит есть ещё где-то.
Ну как вам безоткат по евро?
А Севера за что забонили?
Спасибо!
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Интересное и Юмор
Sergey Novokhatskiy, 2017.05.16 12:21
Добрый день.
Рекомендую мульт посмотреть с хорошей постановкой:
[Недельку вам на просмотр лично от Путина]
;0((
Потолок видишь?
Спасибо!
а что за мультик то такой?
Не знаю ,открыл ветку интересное и юмор ,после шапочного разбора
а что за мультик то такой?
вышел,позже буду(может быть).
Хорошо, парни)
На вскидку 1,1115 шпильку дать.
Всем спасибо, всем пока...
ишь ты, жадный какой
Потолка похоже не будет...слух был, что некоторые богатые амеры уже начали быстренько перекладываться в юани...)))