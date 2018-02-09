FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 521
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Опять промолчим, слово молвите...
Опять промолчим, слово молвите...
Чифа вверх гонят на среднесроке.
Чиф стоит на месте практически.
А если уж его погонят вверх, то евро вниз.
Однако евро прошла то что ей было положено. Если не остановится, то кризис обеспечен.
Так что я за низа.
Чифа вверх гонят на среднесроке.
Ага...
фиксанул:
хитроопый Лунь...
хитроопый Лунь...
Обман раскрыт.
Еще раз в низ сходит.)
Чиф стоит на месте практически.
А если уж его погонят вверх, то евро вниз.
Однако евро прошла то что ей было положено. Если не остановится, то кризис обеспечен.
Так что я за низа.
Я больше про верхнюю цель. (по евре)
А по чифу уже не важно ИМХО в бай.)
Я больше про верхнюю цель. (по евре)
полетит в тар - тарары...
А по чифу уже не важно ИМХО в бай.)
0.9765 пока хай...
но ушки на макушке: