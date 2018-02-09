FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 521

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По моим прикидам пора вниз..... по еврику. Прыгнет выше - ну чо, пойдем выше тогда))))
 
Lesorub:

Опять промолчим, слово молвите...

Илья ты картинку видел. Она та же. О чем там говорить.... Ордеров тока по боле.
 
Lesorub:

Опять промолчим, слово молвите...

Чифа вверх гонят на среднесроке.
А вот зеркальная евра никак видно 1.202 по прежнему в планах. У меня меж ними ничего нет.
Продажи в морозилку пока.
 
sterva:
Чифа вверх гонят на среднесроке.
А вот зеркальная евра никак видно 1.202 по прежнему в планах. У меня меж ними ничего нет.
Продажи в морозилку пока.

Чиф стоит на месте практически.

А если уж его погонят вверх, то евро вниз.

Однако евро прошла то что ей было положено. Если не остановится, то кризис обеспечен.

Так что я за низа.

 
sterva:
Чифа вверх гонят на среднесроке.
А вот зеркальная евра никак видно 1.202 по прежнему в планах. У меня меж ними ничего нет.
Продажи в морозилку пока.

Ага...

фиксанул:


 

хитроопый Лунь...


 
Lesorub:

хитроопый Лунь...



Обман раскрыт.

Еще раз в низ сходит.)

 
Renat Akhtyamov:

Чиф стоит на месте практически.

А если уж его погонят вверх, то евро вниз.

Однако евро прошла то что ей было положено. Если не остановится, то кризис обеспечен.

Так что я за низа.


Я больше про верхнюю цель.  (по евре)

А по чифу уже не важно ИМХО в бай.)

 
sterva:

Я больше про верхнюю цель.  (по евре)


полетит в тар - тарары...


 
sterva:


А по чифу уже не важно ИМХО в бай.)

0.9765 пока хай...

но ушки на макушке:


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