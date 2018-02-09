FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 247

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Alexander Antoshkin:

дождемся новых расчетов  границ опциона   , а пока вероятность движения в смотрится  вниз лучше

покажите хотя бы старые
[Удален]  
Renat Akhtyamov:
покажите хотя бы старые


к стате Ренат  спасибо что напомнили .....  вчера хотел вас попросить   вашим зорким глазом оценить правдивость данных индикатора....

 
Alexander Antoshkin:


к стате Ренат  спасибо что напомнили .....  вчера хотел вас попросить   вашим зорким глазом оценить правдивость данных индикатора....

Это ДБ?‌

Почему все уровни совпадают?

//это не будет двигать цену, прогноз не возможен, соответственно чо то не то... подсказки в вопросах и в этом комменте и это все что могу ответить.‌

[Удален]  
Renat Akhtyamov:

Это ДБ?‌

Почему все уровни совпадают?

//это не будет двигать цену, прогноз не возможен, соответственно чо то не то... подсказки в вопросах и в этом комменте и это все что могу ответить.‌


более подробно рассказывает сам автор этого индикатора

https://www.youtube.com/watch?v=jgCzf-7Ggr8

 
Alexander Antoshkin:


более подробно рассказывает сам автор этого индикатора

https://www.youtube.com/watch?v=jgCzf-7Ggr8

и как у него успехи в торговле?

...‌

[Удален]  
Renat Akhtyamov:

и как у него успехи в торговле?

...‌

Вроде улыбается ... утверждает система не убиваема ... главное правильно интерпретировать)
 
sterva:


Е‌сть актуальная фунто- картинка?

сместили чуть ближайший PUT на 1.2200, там же стопы

че мурыжат, не понимать:

[Удален]  
Renat Akhtyamov:

и как у него успехи в торговле?

...‌

пришел расчет:

границу нижнего канала  общитали ‌   1.04910 -это  ниже вчерашнего  на 280п

это говорит о том что кто то обеспокоен  тем что пойдем в низ и  страхует  риски.....

 
обеспокоенных накрячат...,  а Евра в рост до ТР 1.0679  
 
Alexander Antoshkin:

пришел расчет:

границу нижнего канала  общитали ‌   1.04910 -это  ниже вчерашнего  на 280п

это говорит о том что кто то обеспокоен  тем что пойдем в низ и  страхует  риски.....‌

когда то я говорил про 1,035...

не выбьем в марте, тогда дорога к небу.‌

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