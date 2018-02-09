FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 247
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дождемся новых расчетов границ опциона , а пока вероятность движения в смотрится вниз лучше
покажите хотя бы старые
к стате Ренат спасибо что напомнили ..... вчера хотел вас попросить вашим зорким глазом оценить правдивость данных индикатора....
к стате Ренат спасибо что напомнили ..... вчера хотел вас попросить вашим зорким глазом оценить правдивость данных индикатора....
Это ДБ?
Почему все уровни совпадают?
//это не будет двигать цену, прогноз не возможен, соответственно чо то не то... подсказки в вопросах и в этом комменте и это все что могу ответить.
Это ДБ?
Почему все уровни совпадают?
//это не будет двигать цену, прогноз не возможен, соответственно чо то не то... подсказки в вопросах и в этом комменте и это все что могу ответить.
более подробно рассказывает сам автор этого индикатора
https://www.youtube.com/watch?v=jgCzf-7Ggr8
более подробно рассказывает сам автор этого индикатора
https://www.youtube.com/watch?v=jgCzf-7Ggr8
и как у него успехи в торговле?
...
и как у него успехи в торговле?
...
Есть актуальная фунто- картинка?
сместили чуть ближайший PUT на 1.2200, там же стопы
че мурыжат, не понимать:
и как у него успехи в торговле?
...
пришел расчет:
границу нижнего канала общитали 1.04910 -это ниже вчерашнего на 280п
это говорит о том что кто то обеспокоен тем что пойдем в низ и страхует риски.....
пришел расчет:
границу нижнего канала общитали 1.04910 -это ниже вчерашнего на 280п
это говорит о том что кто то обеспокоен тем что пойдем в низ и страхует риски.....
когда то я говорил про 1,035...
не выбьем в марте, тогда дорога к небу.