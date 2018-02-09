FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 205
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на мой взгляд образование нового минимума краткосрочного нарушит структуру рынка и тогда рост станет затяжным .Если же не будет обновления лоу то рост закончится уже до 13-14 по терминалу ..Могу более точно назвать свое мнение по времени окончания роста после открытия рынка ..
все будет...
если справа селл палки нарисуют окончательно, то цель возьмут по феншую, через загон вверх до 1.0815...
все будет...
Я не о локальном обновлении лоу
вся торговля в данном случае строится на укрепляющемся баксе (много раз давал картинку) и продажах Евры, исходя из представленного сетапа...
и нижняя цель (будет взята) - ТР 1.0246...
верхняя цель ТР 1.1520...
1,77 по Евро тоже будет)
все цели будут )
Господа,может давайте прогнозить земные цели?
спасибо!
....
все цели будут )
......
Волна призрак
на седня уровни:
на седня уровни:
Эт прям откровение, что с ним делать?
Вам говоришь как в пустоту, к акции можно какой то приспособиться интрадейно ее торговать, но не к валюте. Не покупал никто твоего евро даже на откат пока, будет как какашка в проруби, ниже о5 есть смысл подумать взять на откат ЕСЛИ.
О , Мовлат ликвидировался с форума
Одним абстракционистом меньше.
О , Мовлат ликвидировался с форума