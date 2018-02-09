FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 431
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Фунт опять продать хочу, но сташно до чертиков, есть масштабная мысль (больше 300 пип)
как скажете...
без тридцати тристо...
и индекс:
а раз не знаете, что попусту воду в ступе толочите ???
Ну дак поделитесь секретом, почему в вашей стратегии пропал анализ опциона....?
мне пока понятно что кого то, где то там отколопутяли и отпутоколяли)
Очень ты нервный. Евра спокойная. Выше моего ордерочка поднимется чипсов на 25 продай еще и сиди, клюнет нижний -закрой (как на рыбалке).
Среднесрочно набираю в продажу сейчас, но внутри дня покупка.
Может не правильно, в евре лучше понимаешь)
1,1270 поднимется(как вариант).
Вообще тренд восходящий сейчас.Цена растёт.
Вчера на лоях был сигнал купить.(казалось бы-ведь только продали, а уже покупать).
Видишь, Стерва, по зигзагообразной технологии получается нужно быть очень активным,чтобы открывать/закрывать позы.
1,1270 поднимется(как вариант).
Вообще тренд восходящий сейчас.Цена растёт.
Вчера на лоях был сигнал купить.(казалось бы-ведь только продали, а уже покупать).
Видишь, Стерва, по зигзагообразной технологии получается нужно быть очень активным,чтобы открывать/закрывать позы.
пассивный, активный...
Я не пойму - с какой радости перелой по евро ждёте?
Отдохните недельку...
Ринат) Прогноз скажи свой)
Чтобы зайти и сразу пошла куда надо(как Стерва продала на самом хаю вчера).
Не важно сколько продлится сделка- главное скажи место откуда зайти.
Спасибо!
Ринат) Прогноз скажи свой)
Чтобы зайти и сразу пошла куда надо(как Стерва продала на самом хаю вчера).
Не важно сколько продлится сделка- главное скажи место откуда зайти.
Спасибо!
как скажете...
без тридцати тристо...
и индекс:
Спасибо.)
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Лесоруб, не затруднит ли тебя добрый человек ТФ показывать на картинках, или описывать ручками какой ТФ.... как то не комфортно читать твои картинки...
и еще... что там на картинках за индюк показывает в квадратике старший ТФ... не мог бы его выложит сюда? ... или же где по ссыли качнуть!
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ситуация селовая... основная структура баевая..... в пятницу - понедельник жду основное добитие низов на сколько это возможно, а затем ищем вход в покупки.
Ув. Белочка на ухо нашептала... :)