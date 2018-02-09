FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 431

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sterva:

Фунт опять продать хочу, но сташно до чертиков, есть масштабная мысль (больше 300 пип)

как  скажете...

без тридцати тристо...


и индекс:


[Удален]  
Lesorub:
а раз не знаете, что попусту воду в ступе толочите ???

Ну дак поделитесь секретом,  почему в вашей стратегии   пропал анализ   опциона....?

мне пока понятно что  кого то, где то там  отколопутяли и отпутоколяли)

 
sterva:


Очень ты нервный. Евра спокойная. Выше моего ордерочка поднимется чипсов на 25 продай еще и сиди, клюнет нижний -закрой (как на рыбалке).

Среднесрочно набираю в продажу сейчас, но внутри дня покупка.

Может не правильно, в евре лучше понимаешь)

1,1270 поднимется(как вариант).

Вообще тренд восходящий сейчас.Цена растёт.

Вчера на лоях был сигнал купить.(казалось бы-ведь только продали, а уже покупать).

Видишь, Стерва, по зигзагообразной технологии  получается нужно быть очень активным,чтобы открывать/закрывать позы.

 
tuma_news:

1,1270 поднимется(как вариант).

Вообще тренд восходящий сейчас.Цена растёт.

Вчера на лоях был сигнал купить.(казалось бы-ведь только продали, а уже покупать).

Видишь, Стерва, по зигзагообразной технологии  получается нужно быть очень активным,чтобы открывать/закрывать позы.

пассивный, активный...



 
Renat Akhtyamov:

Я не пойму - с какой радости перелой по евро ждёте?

Отдохните недельку...

Ринат) Прогноз скажи свой)

Чтобы зайти и сразу пошла куда надо(как Стерва продала на самом хаю вчера).

Не важно сколько продлится сделка- главное скажи место откуда  зайти.

Спасибо!

 
tuma_news:

Ринат) Прогноз скажи свой)

Чтобы зайти и сразу пошла куда надо(как Стерва продала на самом хаю вчера).

Не важно сколько продлится сделка- главное скажи место откуда  зайти.

Спасибо!

10-20 чипсов вниз с текущих, потом бай, иииии..... до 1.17 (это минимум, я вообще за 1.24) отдых для терминала... Думаю что в середине июня туда и кинет.
 
Lesorub:

как  скажете...

без тридцати тристо...


и индекс:



Спасибо.)

 
нифига вы шустрые!!!
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Лесоруб, не затруднит ли тебя добрый человек ТФ показывать на картинках, или описывать ручками какой ТФ.... как то не комфортно читать твои картинки...
и еще... что там на картинках за индюк показывает в квадратике старший ТФ... не мог бы его выложит сюда? ... или же где по ссыли качнуть!
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ситуация селовая... основная структура баевая..... в пятницу - понедельник жду основное добитие низов на сколько это возможно, а затем ищем вход в покупки.
 

Ув. Белочка на ухо нашептала...  :)


 
Может у кого есть индикатор спреда в виде линии?
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