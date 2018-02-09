FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 495

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Sergey Novokhatskiy:

Renat, а тому что написано можно верить с большей вероятностью?

В любой торговле есть риски слива, всё зависит от наших правил торговли.

Если высокие риски потерь, значит правила торговли надо и пора пересмотреть.

Ладно, всем удачи и жирных профитов.

Сергей по заработку на свопах нет гарантии и никогда не будет, т.к. сегодня своп положительный, а когда станет отрицательным - мы не знаем. Это уже риск. Его вероятность равна 1. Поэтому, время рассудит.

И это... Правила торговли трейдер задает себе сам, а не пользуется тем что ему дают. Бесплатный сыр только ...

По большому счету - рынок один. Вход через разные торговые условия, но рынок всё равно один.

При этом торгуются не торговые условия, а валютные пары.

 
sterva:


С какого уровня брать,если ниже уйдет?

пока только этот нижний на часе:


дневки индекса канадца - все долги вверху:

на Н4:


Н4 индекс бакса:


 

добили старый долг:


 
Lesorub:

добили старый долг:



Жаль все колдуны пропали.)

Все продаю....

 
sterva:

Жаль все колдуны пропали.)

Все продаю....


Даже жилье???

 
sterva:

Жаль все колдуны пропали.)

Все продаю....

В наличии.

Колдуем, продаем, покупаем.

Проблем нет.
 
Lesorub:


Даже жилье???


Это в точку.) 

Два дня как переезд закончился, но пока с просадкой не связан.)

 
Renat Akhtyamov:

В наличии.

Колдуем, продаем, покупаем.

Проблем нет.

Сделаем?


 
sterva:

Сделаем?

Нееее. К этим числам говорят про 1.08. Мы можем только проверить )

Даже моё 0,9 (прогноз с начала 16-го года) вряд ли выстрелит...

 
sterva:

Это в точку.) 

Два дня как переезд закончился, но пока с просадкой не связан.)

Да видел в новостях...

Поздравляю!!!

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