FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 495
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Renat, а тому что написано можно верить с большей вероятностью?
В любой торговле есть риски слива, всё зависит от наших правил торговли.
Если высокие риски потерь, значит правила торговли надо и пора пересмотреть.
Ладно, всем удачи и жирных профитов.
Сергей по заработку на свопах нет гарантии и никогда не будет, т.к. сегодня своп положительный, а когда станет отрицательным - мы не знаем. Это уже риск. Его вероятность равна 1. Поэтому, время рассудит.
И это... Правила торговли трейдер задает себе сам, а не пользуется тем что ему дают. Бесплатный сыр только ...
По большому счету - рынок один. Вход через разные торговые условия, но рынок всё равно один.
При этом торгуются не торговые условия, а валютные пары.
С какого уровня брать,если ниже уйдет?
пока только этот нижний на часе:
дневки индекса канадца - все долги вверху:
на Н4:
Н4 индекс бакса:
добили старый долг:
добили старый долг:
Жаль все колдуны пропали.)
Все продаю....
Жаль все колдуны пропали.)
Все продаю....
Даже жилье???
Жаль все колдуны пропали.)
Все продаю....
В наличии.
Колдуем, продаем, покупаем.Проблем нет.
Даже жилье???
Это в точку.)
Два дня как переезд закончился, но пока с просадкой не связан.)
В наличии.
Колдуем, продаем, покупаем.Проблем нет.
Сделаем?
Сделаем?
Нееее. К этим числам говорят про 1.08. Мы можем только проверить )
Даже моё 0,9 (прогноз с начала 16-го года) вряд ли выстрелит...
Это в точку.)
Два дня как переезд закончился, но пока с просадкой не связан.)
Да видел в новостях...
Поздравляю!!!