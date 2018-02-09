FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 870
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думаю так
тренька продолжается...
трендик заворачивает оглобли:
завернул...
А вы чего в 2017 застряли, пора в 2018 однако переходить... :0))
Подскажите пожалуйста, есть у кого нибудь какие нибудь мысли по франку.
что то я запутался по евро баксу и фунт доллару, куда они дальше будут двигаться?
Похоже все ждут подвоха от кукла, а он и не собирается - все как положено,маятник качнулся в другую сторону и вроде дошел до середины...то все было плохо в Еврозоне, теперь кричат, что всё плохо в Америке, чуть ли не войной собираются напасть...Куклонасос работает исправно - так что "не прячьте вши денежки по банкам и углам"...
песня то выходит ка раз для форы актуальная про дерево фрактальное... или вот еще следом любим мы деньги
дохлая Фора...
жизнь здесь:
я же говорю...