FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 131

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Ramil Sungatov:
По поводу EUR/USD пока на заборе, GBP/USD будет падать цель пока на 1.2211.

1,1470


[Удален]  
Я обещал ничего не писать ..
 
Lesorub:

Тума, давай, разбанивайся, твой демоинсайд с прошлой недели отработал:

Ему осталось 5 дней
 
Renat Akhtyamov:

1,1470


Ramil Sungatov:
По поводу EUR/USD пока на заборе, GBP/USD будет падать цель пока на 1.2211.

Фунт волнует,т.к. на кроссе с фунтом сижу. Ваши прогнозы как бальзам....эх,ещё бы форумы не брехливыми были! Какая б жизня была!

Впрочем,моя цель скромней 2260 

 
Vadens:

Фунт волнует,т.к. на кроссе с фунтом сижу. Ваши прогнозы как бальзам....эх,ещё бы форумы не брехливыми были! Какая б жизня была!

Впрочем,моя цель скромней 2260 

Согреет и не только.

Сколько пунктов нужно на баньку (вниз), до туды спакойненько жди. С октября падает.

Время - деньги (не я это сказал)

)

 

Ладно, тут я нечаянно в автобан попал, - искал в ветке картинку которую выложил выше, так что ушел до открытия, может быть авто-разбанюсь....

Пока!

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Интересно что скажут люди ,когда увидят 1,3200...
 
Movlat Baghiyev:
Интересно что скажут люди ,когда увидят 1,3200...

Скажут, "ёпрст, где этот чел, который такую цель кинул !!! ???"

)

До завтра!

 

что вы тут гоняете воду в стакане.. 

рекомендация МИФа вход спустя 4 минуты от его точки входа..

и выход...

http://clip2net.com/s/3HpM3oD&nbsp;

третий ряд золотых зубов собачке.. 

 
Renat Akhtyamov:

В долгосроке - сколько лет?

Я хочу при своей жизни успеть навариться

)

Успеешь,ты ещё молодой и красивый.

К концу года может быть на 105-ти,а лет через 8-10 на 83. Прошлый год характерен искусственным задиранием бакса. Особенно смешно было наблюдать подъём бакса при негативных нонках из Штатов и игры спредом,чтобы оттянуть момент Паритета. В долгосроке это нарисовалось как типичная коррекция. Т.е. имеем право ожидать затяжной период падения бакса,что вполне может иметь место при текущей геополитэкономике. Если,конечно,Китай не выбросит на рынок долговые обязательства и не случится Армагеддон. ....Ну,или не выяснится,что Трамп это Атлант,поднявшийся из морских пучин,чтобы Оружием Древних поддержать своих агрессивных

последышей. 

Кстати,долгосрок не исключает кратко-среднесрочные лонги. По этой причине SELL SWAP на еньке ещё в пределах разумного. 

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