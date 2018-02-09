FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 131
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По поводу EUR/USD пока на заборе, GBP/USD будет падать цель пока на 1.2211.
1,1470
Тума, давай, разбанивайся, твой демоинсайд с прошлой недели отработал:
1,1470
По поводу EUR/USD пока на заборе, GBP/USD будет падать цель пока на 1.2211.
Фунт волнует,т.к. на кроссе с фунтом сижу. Ваши прогнозы как бальзам....эх,ещё бы форумы не брехливыми были! Какая б жизня была!
Впрочем,моя цель скромней 2260
Фунт волнует,т.к. на кроссе с фунтом сижу. Ваши прогнозы как бальзам....эх,ещё бы форумы не брехливыми были! Какая б жизня была!
Впрочем,моя цель скромней 2260
Согреет и не только.
Сколько пунктов нужно на баньку (вниз), до туды спакойненько жди. С октября падает.
Время - деньги (не я это сказал)
)
Ладно, тут я нечаянно в автобан попал, - искал в ветке картинку которую выложил выше, так что ушел до открытия, может быть авто-разбанюсь....
Пока!
Интересно что скажут люди ,когда увидят 1,3200...
Скажут, "ёпрст, где этот чел, который такую цель кинул !!! ???"
)
До завтра!
что вы тут гоняете воду в стакане..
рекомендация МИФа вход спустя 4 минуты от его точки входа..
и выход...
http://clip2net.com/s/3HpM3oD
третий ряд золотых зубов собачке..
В долгосроке - сколько лет?
Я хочу при своей жизни успеть навариться
)
Успеешь,ты ещё молодой и красивый.
К концу года может быть на 105-ти,а лет через 8-10 на 83. Прошлый год характерен искусственным задиранием бакса. Особенно смешно было наблюдать подъём бакса при негативных нонках из Штатов и игры спредом,чтобы оттянуть момент Паритета. В долгосроке это нарисовалось как типичная коррекция. Т.е. имеем право ожидать затяжной период падения бакса,что вполне может иметь место при текущей геополитэкономике. Если,конечно,Китай не выбросит на рынок долговые обязательства и не случится Армагеддон. ....Ну,или не выяснится,что Трамп это Атлант,поднявшийся из морских пучин,чтобы Оружием Древних поддержать своих агрессивных
последышей.
Кстати,долгосрок не исключает кратко-среднесрочные лонги. По этой причине SELL SWAP на еньке ещё в пределах разумного.